POL-KA: (Enzkreis) Feldrennach - Wohnungseinbruch

Straubenhardt (ots) - Unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gegen 20:00 Uhr über die Terrassentür gewaltsam Zutritt in eine Wohnung in der Silcherstraße in Feldrennach.

Die Wohnungseigentümer hatten lediglich für zirka eine Stunde das Haus verlassen, als diese bei ihrer Rückkehr die offen stehende Terrassentür und die durchwühlten Räumlichkeiten feststellen mussten. Die Höhe des Diebesgutes ist bislang nicht bekannt. Täterhinweise liegen derzeit nicht vor.

Daniel Grabetz, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell