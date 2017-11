POL-KA: (KA) Karlsruhe - Schlägerei unter alkoholisierten Männern

Karlsruhe (ots) - Drei alkoholisierte Rumänen griffen scheinbar grundlos zwei rumänische Pärchen an. In der Karlsruher Innenstadt, Bereich Akademiestraße, kam es in der Nacht zum Sonntag um kurz vor 3:00 Uhr zu einer Schlägerei zwischen stark alkoholisierten Rumänen. Scheinbar ohne Grund griffen drei junge Männer, im Alter zwischen 20 und 23 Jahren, zwei Männer an, die mit ihren Partnerinnen im dortigen Bereich unterwegs waren. Durch Tritte und Faustschläge verletzten sie diese leicht am Kopf und Körper. Die zur Hilfe gerufen Polizei musste mit mehreren Streifen die beiden Parteien trennen und nahm die Angreifer vorläufig fest. Alkoholtests ergaben 1,06, 1,52 und 2,12 Promille bei den Angreifern und 1,64 und 1,92 Promille bei den verletzten 25 und 28 Jahre alten Männern. Wie es genau zu dieser Auseinandersetzung kam, muss nun mit Hilfe von Dolmetschern geklärt werden.

Jürgen Etzel - Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell