POL-KA: (KA) Dettenheim - Drei Einbrüche am vergangenen Wochenende in Dettenheim

Karlsruhe (ots) - Drei Einbrüche musste die Polizei am vergangenen Wochenende im Bereich Dettenheim verzeichnen.

Bislang unbekannte Täter verschafften sich am Samstag gleich zwei Mal gewaltsam Zutritt in Wohnhäuser in der Oberfeldstraße in Liedolsheim. Zwischen 11.40 Uhr und 19.20 Uhr drangen die Diebe jeweils über die Terrassentür in die Räumlichkeiten und durchwühlten Schränke sowie Schubladen nach Wertgegenstände. Über das entwendete Diebesgut kann bis zum jetzigen Zeitpunkt noch keine Angaben gemacht werden.

Zu einem weiteren Einbruch kam es von Samstag auf Sonntag im Leimgrubenweg in Rußheim. Die Langfinger hebelten mit brachialer Gewalt die Kellertür eines Einfamilienhauses auf und verschafften sich so Zutritt in das Haus. Auch hier durchwühlten sie Schränke und Schubladen und erbeuteten Schmuck in bislang unbekannter Höhe.

Wer Beobachtungen oder Hinweise geben kann die mit dem Einbruch in Verbindung stehen könnten wird gebeten, sich mit dem Polizeirevier Philippsburg unter 07256/93290 in Verbindung zu setzten.

