POL-KA: (KA) Karlsruhe - Einbruch in Lebensmittelmarkt

Karlsruhe (ots) - Lediglich eine kleinere Summe Wechselgeld konnten Einbrecher am Wochenende aus der Registrierkasse eines Lebensmittelmarktes in der Adlerstraße an sich nehmen. Die Täter waren von Samstag auf Sonntag in den Innenhof des Marktes gelangt und hatten hier die Stahltür des Anlieferungszugangs aufgehebelt. Nachdem sie in einem Kassenfach fündig wurden, verließen sie mit den Münzen und den wenigen Geldscheinen die Räumlichkeiten schließlich auf dem gleichen Weg, auf dem sie gekommen waren. Das Polizeirevier Marktplatz hat die Ermittlungen nach den Unbekannten aufgenommen und bittet unter 0721/666-3311 um Hinweise.

Frank Otruba, Pressestelle

Polizeipräsidium Karlsruhe

Telefon: 0721 666-1111

E-Mail: karlsruhe.pp.stab.oe@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Karlsruhe, übermittelt durch news aktuell