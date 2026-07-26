Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 26.07.2026 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Ilsfeld Auenstein: Brand von Fahrzeugen auf dem Firmengelände eines Schrotthandels

Am Sonntagnachmittag kam es gegen 15.45 Uhr zu einem Brandgeschehen auf dem Freigelände eines Schrotthandels. Insgesamt gerieten 15 Fahrzeuge aus bislang unbekannter Ursache teilweise in Vollbrand und verursachten meterhohe Rauchwolken. Die Feuerwehr war mit 18 Fahrzeugen / 86 Mann vor Ort und hatte den Brand unter Kontrolle. Personen kamen nicht zu Schaden. Für umliegende Gebäude bestand keine Gefahr. Auf dem Grundstück waren Bäume und Sträucher in Brand geraten. Der Sachschaden beläuft sich auf 15.000 EUR. Das Polizeirevier Weinsberg des PP Heilbronn hat die Ermittlungen zum Brandhergang aufgenommen. Eine Brandwache wurde eingerichtet.

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