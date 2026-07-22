Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Zwei mal Totalschaden

Main-Tauber-Kreis (ots)

Lauda-Königshofen: Bei Unfall leichtverletzt

Ein Nissan und ein VW kollidierten am Mittwoch in Königshofen auf der Bundesstraße 290 (Hauptstraße). Der 86-jährige Fahrer des Nissan war gegen 11:30 Uhr auf der Bundesstraße 292 von Sachsenflur in Richtung Hauptstraße unterwegs. Kurz nach den Bahngleisen geriet er vermutlich mit seinen halboffenen Schuhen ins Gaspedal und konnte seinen Pkw nicht mehr anhalten. Er wich wohl nach links auf die Gegenspur aus, um das Auffahren auf die vor ihm befindlichen Fahrzeuge zu verhindern. Dabei kollidierte er im Einmündungsbereich mit dem VW eines 30-Jährigen der gerade von der Hauptstraße nach links auf die B292 abbog. Der 30-Jährige wurde hierdurch leicht verletzt und mit dem Rettungswagen ins Krankenhaus gebracht. Seine 27-jährige Beifahrerin sowie der 86-Jährige blieben unverletzt. An den Fahrzeugen entstand jeweils Totalschaden in Höhe von insgesamt rund 50.000 Euro. Sie wurden abgeschleppt.

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