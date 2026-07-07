Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Brand

Heilbronn (ots)

Kupferzell: Brand auf Garagendach

Am frühen Dienstagmorgen musste die Feuerwehr in Kupferzell zu einem Brand ausrücken. Gegen 4 Uhr meldete ein Zeuge hohe Flammen in der Schulgasse. Vor Ort wurde festgestellt, dass die Absturzsicherung der Terrasse, welche sich auf der Garage befindet, in Brand geraten war. Die Flammen konnten durch die Feuerwehr schnell gelöscht werden. Personen kamen nicht zu Schaden. Der Sachschaden wird auf circa 10.000 Euro geschätzt. Wie es zu dem Feuer kommen konnte, ist derzeit noch Bestandteil der Ermittlungen.

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