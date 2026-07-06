Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Auf Zweirädern vor Polizei geflüchtet

Heilbronn (ots)

Untergruppenbach: Auf Zweirädern vor Polizei geflüchtet

Am Freitagabend, gegen 20:50 Uhr, befuhr eine Kradstreife der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg die Landesstraße 1111 von Heilbronn kommend in Fahrtrichtung Anschlussstelle Heilbronn /Untergruppenbach an der Autobahn 81. Auf Höhe zweier Tankstellen kreuzten zwei Kleinkrafträder die Straße. Beim Erkennen der Funkstreifenkräder ergriffen beide Fahrzeugführer die Flucht durch den Ortskern von Untergruppenbach. Ein 18-Jähriger mit einem Kleinkraftrad der Marke Honda konnte in der Happenbacher Straße einer Kontrolle unterzogen werden. An dessen Fahrzeug konnten diverse technische Änderungen festgestellt werden. Hierdurch entstand der Verdacht, dass die Betriebserlaubnis des Zweirads erloschen war und der Fahrer keine erforderliche Fahrerlaubnis besaß. Ihn erwarten nun entsprechende Ermittlungsverfahren. Die zweite, 17 Jahre alte Fahrzeugführerin, setzt ihre Flucht mit einem Pitbike (Kleinkraftrad für den Offroadgebrauch) weiter durch Untergruppenbach fort. Hierbei befuhr sie die Entenstraße, die Bachstraße die Happenbacher Straße, die Hauptstraße, die Heilbronner Straße und die Donnbronner Straße. In der Obergruppenbacher Straße konnte sie schlussendlich angehalten und einer Kontrolle unterzogen werden. Auf ihrer Flucht fuhr die Jugendliche mehrfach auf der falschen Straßenseite im Gegenverkehr und auf dem Gehweg. Das von ihr genutzte Pitbike ist nicht zulassungsfähig, es bestand kein gültiger Versicherungsschutz und die Fahrzeugführerin war nicht im Besitz eines Führerscheins. Weiterhin war ein selbstgedrucktes Scheinkennzeichen am Fahrzeug angebracht. Die 17-Jährige erwarten nun Anzeigen wegen des Verdachts des Fahrzeugrennens, dem Fahren ohne Fahrerlaubnis und dem Fahren ohne Versicherungsschutz. Fußgänger oder Fahrzeugführer im Bereich Untergruppenbach, welche Angaben zum Fahrverhalten der jungen Frau machen können oder 0gefährdet wurden, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizeiinspektion Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 5130 zu melden.

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