Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Sachbeschädigung, vor Polizei geflüchtet und Resümee zum ersten Volksfestwochenende

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Neckargartach: Zeugen nach Einbruch gesucht

Eine bisher unbekannte Person verschaffte sich am Freitagnachmittag unberechtigt Zutritt zu einem Mehrfamilienhaus in Neckargartach. Gegen 15 Uhr öffnete der Täter gewaltsam ein Fenster des Gebäudes in der Biberacher Straße und gelangte so ins Innere. Anschließend brach er die Wohnungstüre einer Wohnung auf und traf dort auf die Bewohnerin. Er gab an, seine Frau zu suchen und verließ im Anschluss das Haus. Nachdem der Mann verschwunden war, stellte die 88-Jährige fest, dass ihre Handtasche verschwunden war. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Biberacher Straße gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07131 204060 an das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen.

Bad Rappenau: Einbruch in Tankstelle - Wer hat etwas gesehen?

Drei vermummte und komplett dunkel gekleidete Unbekannte brachen am frühen Montagmorgen in eine Tankstelle in Bad Rappenau ein. Gegen 2:30 Uhr hebelten die Täter die Schiebetüre zum Verkaufsraum des Gebäudes in der Raiffeisenstraße auf, betraten den Innenraum und räumten die Regale mit den Zigarettenschachteln leer. Anschließend verließen die Einbrecher die Tankstelle und flüchteten zu Fuß. Der verursachte Sachschaden wird auf circa 2.000 Euro geschätzt. Was genau entwendet wurde kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat zur Tatzeit verdächtige Wahrnehmungen im Bereich der Raiffeisenstraße gemacht? Hinweise nimmt das Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 entgegen.

Bad Rappenau-Babstadt: Diebstahl aus Wohnhaus - Polizei sucht Zeugen

In der Nacht von Sonntag auf Montag gelangte eine bisher unbekannte Person durch eine unverschlossene Terrassentür unberechtigt in ein Wohnhaus in der Linsenbergstraße in Babstadt. Zwischen 19:30 Uhr und 0:30 Uhr betrat der Täter die Räumlichkeiten und entwendete Schmuck, Parfüm und Alkohol. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und sucht nun Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07262 60950 beim Polizeirevier Eppingen zu melden.

Heilbronn: Vor Polizei geflüchtet

Am frühen Sonntagmorgen flüchtete in Böckingen ein 29-Jähriger mit seinem Audi vor der Polizei. Gegen 2:45 Uhr beobachtete eine Polizeistreife wie der Audi von der Badstraße über einen Fußweg in die Theresienstraße einbog und dort wendete. Daraufhin sollte der Fahrer einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Als er dies realisierte, gab er Gas. Der Audi-Fahrer raste mit über 110 km/h durch die Viehweide, über die Neue Straße und weiter auf der Rathausstraße. Hier bog er nach rechts in die Eisbahnstraße ein. Dann beschleunigte er sein Fahrzeug auf circa 90 km/h und setzte seine Fahrt in Richtung Recyclinghof fort. Die Flucht führte im Anschluss weiter über die Klingenberger Straße, die Teichstraße, die Ludwigsburger Straße sowie die Bachstraße. Abschließend stellte der 29-Jährige seinen Pkw in der Leonhardstraße ab und setzte seine Flucht zu Fuß in Richtung Eisenbahnmuseum fort. Im Rahmen der folgenden, umfangreichen Fahndungsmaßnahmen, konnte der Mann zunächst nicht aufgefunden werden. Zeitgleich laufende Ermittlungen brachten die Polizei allerdings schnell auf die Spur des 29-Jährigen, weshalb dieser wenig später an seiner Wohnanschrift angetroffen werden konnte. Da er augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand, musste er die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und dort zwei Blutproben abgeben. Sein Fahrzeug sowie sein Smartphone wurden beschlagnahmt. Er muss nun mit Anzeigen wegen des verbotenen Kraftfahrzeugrennens sowie des Fahrens unter Alkoholeinfluss rechnen.

Heilbronn: Zeugen nach Sachbeschädigung gesucht

Eine bisher unbekannte Person beschädigte am frühen Samstagmorgen einen in der Heilbronner Schützenstraße abgestellten Mitsubishi Space Star. Gegen 1:50 Uhr nahm eine Zeugin einen lauten Knall wahr und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen vor Ort stellten die Beamten das stark beschädigte Fahrzeug auf Höhe der Hausnummer 16 fest. Der Täter hatte alle Fahrzeugscheiben zerschlagen, die Reifen zerstochen und große Teile des Autos zerkratzt. Der Schaden wird auf circa 8.000 Euro geschätzt. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Angaben zum Täter machen können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07131 74790 beim Polizeirevier Heilbronn zu melden.

Weinsberg: Polizei sucht Zeugen nach Einbruch

Unbekannte brachen am Samstag in ein Zweiparteienhaus in Weinsberg ein. Zwischen 11:45 Uhr und 16:15 Uhr gelangten der oder die Täter durch das gewaltsame Öffnen einer Balkontür ins Innere des Gebäudes in der Weidachstraße. Im Anschluss wurden die Räumlichkeiten durchsucht sowie eine weitere Tür aufgebrochen um in die zweite Wohneinheit zu gelangen. Ob etwas entwendet wurde, kann derzeit noch nicht gesagt werden. Wer hat im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht? Hinweise gehen unter der Telefonnummer 07134 9920 an das Polizeirevier Weinsberg.

Heilbronn: Polizeiliches Resümee nach erstem Volksfestwochenende

Am Wochenende öffnete das diesjährige Heilbronner Volksfest auf der Theresienwiese seine Tore. Am Freitag kam es aus polizeilicher Sicht zu keinen besonderen Vorkommnissen. Samstags kam es im Laufe der Veranstaltung immer wieder zu Problemen mit einer circa 15-köpfigen Jugendgruppe, die zunächst für Ruhestörungen sorgte und später, möglicherweise aus der Gruppe heraus, zwei Körperverletzungsdelikte beging. Die Ermittlungen hierzu dauern noch an. Außerdem wurde für kurze Zeit ein 11-jähriges Mädchen vermisst. Das Kind konnte aber wenig später unversehrt aufgefunden werden.

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