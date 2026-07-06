Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Einbruch und Verkehrsunfall

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: In Einfamilienhaus eingebrochen - Zeugen gesucht

Unbekannte sind am vergangenen Wochenende in ein Einfamilienhaus in Bretzfeld eingebrochen. Die Täter hebelten zwischen Samstag, 11:50 Uhr und Sonntag, 00:05 Uhr die Terassentür auf und gelangten so in das Objekt. Sie durchsuchten sämtliche Räume und stahlen Schmuck und Bargeld. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 07940 9400 bei der Kriminalpolizei Künzelsau zu melden.

Krautheim: Auto contra Motorrad - Ein Leichtverletzter

Ein 16 Jahre alter Motorradfahrer ist am Freitag bei Krautheim bei einem Verkehrsunfall leicht verletzt worden. Der 16-Jährige fuhr gegen 17:30 Uhr mit seinem Motorrad in der Heinrich-Magnani-Straße. Als er nach links in die Bergstraße abbiegen wollte, übersah er offenbar einen Audi einer 18-jährigen Fahrerin, welche in Richtung Krautheim unterwegs war und stieß mit diesem zusammen. Rettungskräfte kümmerten sich um den Leichtverletzten und brachten ihn vorsorglich in ein Krankenhaus. An den beiden Fahrzeugen entstand ein Schaden von mehreren tausend Euro.

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