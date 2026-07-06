Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Unfälle, Mann gerettet

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Aglasterhausen: Zwei Verletzte, hoher Schaden

Ein BMW und ein Mercedes kollidierten am Samstag bei Aglasterhausen. Der 66 Jahre alter Fahrer des BMWs war gegen 11 Uhr auf der Hausener Straße in Richtung Bundesstraße 292 unterwegs. An der dortigen Einmündung wollte er nach links auf die Bundesstraße in Richtung Sinsheim abbiegen. Hierbei übersah er vermutlich den auf der B292 von Sinsheim kommenden 48-Jährigen mit seinem Mercedes. Die Fahrzeuge kollidierten, wodurch sich der Mercedes mehrfach überschlug. Der 48-Jährige sowie seine 13-jährige Mitfahrerin wurden leicht verletzt und vor Ort untersucht. Der Fahrer wurde zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus gebracht. An den Pkw entstand Sachschaden von rund 30.000 Euro und sie wurden abgeschleppt. Die Bundesstraße musste während der Unfallaufnahme komplett gesperrt werden.

Billigheim-Sulzbach: Zwei Schäden unter Alkohol verursacht

Ein 34-jähriger Fiat-Fahrer touchierte am Samstagabend mit seinem Pkw unter Alkoholeinfluss einen Zaun und einen Dacia in Billigheim-Sulzbach. Der Mann war gegen 20 Uhr auf der Hauptstraße von Allfeld kommend in Richtung Dallau unterwegs. Dort wollte er mit seinem Wagen nach rechts in eine Grundstückseinfahrt abbiegen und blieb hierbei am Gartenzaun des Nachbargrundstücks hängen. Daraufhin rangierte der 34-Jährige seinen Fiat zurück und kollidierte mit einem auf der Hauptstraße fahrenden Dacia. Es entstand Sachschaden von rund 3.500 Euro. Während der Unfallaufnahme konnte durch die Beamten Alkoholgeruch in der Atemluft des Mannes wahrgenommen werden. Ein Alkoholtest ergab knapp 1,9 Promille, weshalb der Fiat-Lenker zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht wurde. Sein Führerschein wurde sicherstellt und er muss nun mit einer Strafanzeige rechnen.

Mosbach: Mann aus verrauchter Wohnung gerettet

Beamte des Polizeireviers Mosbach retteten in der Nacht auf Samstag einen 34-Jährigen aus seiner verrauchten Wohnung in Mosbach. Die Feuerwehr und die Polizei wurden gegen 0:45 Uhr über einen Brand in einem Mehrparteienhaus im Hammerweg informiert. Die Polizeibeamten evakuierten das Gebäude, jedoch wurde die Tür im zweiten Obergeschoss nicht geöffnet, weswegen sie eingetreten wurde. Im Inneren herrschte dichter Rauch und die Polizisten robbten auf dem Boden, wodurch sie zum 34-jährigen Bewohner der Wohnung gelangen konnten, der regungslos am Boden lag. Als sie ihn aus dem Gefahrenbereich ziehen wollten, kam er zu sich und konnte die Wohnung zusammen mit dem Beamten verlassen. Der Mann wurde durch den kurz darauf eintreffenden Rettungsdienst behandelt. Die beiden Retter blieben unverletzt. Die Feuerwehr konnte angebranntes Essen auf dem Herd in der Wohnung auffinden und das Gebäude daraufhin lüften. Ein Brandschaden entstand vermutlich nicht.

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