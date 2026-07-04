Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Unfall zwischen Pkw und Motorrad

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen-Eberstadt - Motorradfahrer schwer verletzt

Auf der L 582, zwischen Buchen und Bofsheim, kam es am Samstagnachmittag auf Höhe des Ortsteils Eberstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine Person schwer verletzt wurde. Kurz nach 16:00 Uhr befuhr ein 59-jähriger Motorradfahrer die Landstraße von Buchen Richtung Bofsheim. Eine aus Eberstadt kommende 53-jährige Autofahrerin wollte die L 582 in Richtung Götzingen überqueren. Hierbei kam es zur Kollision zwischen den beiden Fahrzeugen. Der Motorradfahrer zog sich schwere Verletzungen zu und wurde mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik geflogen. Die Autofahrerin wurde in ein nahegelegenes Krankenhaus verbracht. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden von ca. 20.000, - EUR. Die Landstraße war für die Dauer der Unfallaufnahme voll gesperrt.

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