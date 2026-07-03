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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Mann nach körperlicher Auseinandersetzung festgenommen Am Donnerstag, den 02. Juli 2026, wurde ein Mann in Heilbronn nach einer körperlichen Auseinandersetzung festgenommen. Gegen 19:50 Uhr soll ein 31-jähriger Deutscher im Bereich des Cäcilienbrunnens einen 24-Jährigen Deutschen angegriffen haben. In der daraufhin folgenden Auseinandersetzung zwischen den beiden Männern, die sich bereits vorher bekannt waren, soll der Jüngere von dem 31-Jährigen mutmaßlich mit einem bislang unbekannten spitzen Gegenstand im Bereich des Gesichts schwer verletzt worden sein, weshalb er stationär in einem Krankenhaus aufgenommen werden musste. Der Tatverdächtige konnte kurze Zeit später im Stadtgebiet Heilbronn festgenommen werden. Nach derzeitigem Stand der Ermittlungen wird von einem versuchten Tötungsdelikt ausgegangen. Der 31-Jährige wurde am Freitagnachmittag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser erließ den von der Staatsanwaltschaft Heilbronn wegen versuchten Totschlags und gefährlicher Körperverletzung beantragten Haftbefehl und setzte ihn in Vollzug. Der 31-Jährige wurde in eine Justizvollzugsanstalt eingeliefert. Die Ermittlungen der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn, insbesondere zu Motiv und möglichem Tatmittel, dauern an.

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
Telefon: +49 (0) 7131 104-1010
E-Mail: heilbronn.pp.sts.oe@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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