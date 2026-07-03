Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Main-Tauber-Kreis: Unfall

Main-Tauber-Kreis (ots)

Wertheim: Motorradfahrer nach Auffahrunfall leicht verletzt

Ein Motorradfahrer wurde am Freitagvormittag nach einem Unfall auf der Landesstraße 2310 bei Wertheim mit einem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus gebracht. Gegen 10:30 Uhr waren zwei Motorradfahrer auf der L2310 von Urphar in Richtung Bettingen unterwegs. Der Vordere wollte an der Abzweigung Richtung Kembach abbiegen und bremste hierzu ab. Der nachfolgende 59-jährige Motorradfahrer erkannte dies vermutlich zu spät und fuhr auf das vorausfahrende Kraftrad auf. Durch den Zusammenstoß kam der 59-Jährige zu Fall. Er wurde zur weiteren Untersuchung mit einem Rettungshubschrauber in eine Klinik gebracht, ist aber nach derzeitigem Kenntnisstand nur leicht verletzt. Sein Motorrad musste abgeschleppt werden.

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