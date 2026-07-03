Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Fahrzeugbrand

Hohenlohekreis (ots)

Bretzfeld: Traktor und Heuballenpresse ausgebrannt

Ein Traktor und eine Heuballenpresse sind am Freitagvormittag bei Bretzfeld in Brand geraten. Gegen 11:30 Uhr war ein Landwirt mit seinem Gespann auf einem Acker zwischen Schwabbach und Waldbach unterwegs und presste Heuballen. Hierbei lief die Heuballenpresse vermutlich heiß und begann zu kokeln. Durch den Wind breitete sich das Feuer aus und griff zunächst auf den Anhänger und anschließend auf den Traktor über. Beide Fahrzeuge brannten vollständig aus. Zudem wurde der umliegende Acker beschädigt. Durch die Feuerwehr konnte ein weiteres Ausbreiten verhindert werden. Verletzt wurde niemand. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 300.000 Euro geschätzt.

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