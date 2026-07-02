Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Polizeieinsatz nach körperlicher Auseinandersetzung in Heilbronn

Heilbronn (ots)

Heilbronn: Schnelle Festnahme nach körperlicher Auseinandersetzung

*Aktuelle Einsatzlage*

Nach einer körperlichen Auseinandersetzung im Bereich Cäcilienbrunnen in Heilbronn kommt es derzeit zu einem erhöhten Aufkommen polizeilicher Einsatzkräfte im Stadtgebiet. Der Vorfall ereignete sich kurz vor 20 Uhr. Zwischenzeitlich konnte ein Tatverdächtiger vorläufig festgenommen werden. Nähere Details können derzeit nicht bekannt gegeben werden. Von Rückfragen bitten wir derzeit abzusehen.

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