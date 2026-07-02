Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Unfall und Drogenfahrt

Hohenlohekreis (ots)

Ingelfingen: Motorradfahrer bei Unfall verletzt

Leichte Verletzungen erlitt ein 58-jähriger Motorradfahrer bei einem Unfall am Mittwochnachmittag in Ingelfingen. Der Mann fuhr gegen 15:15 Uhr auf der Kreisstraße 2316 im Bereich Rodachshof, als er in einem abschüssigen Kurvenbereich ins Rutschen kam und stürzte. Er wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht. Am Motorrad entstand Sachschaden von rund 1.000 Euro und es musste abgeschleppt werden.

Künzelsau: Unter Drogen zur Polizei gekommen

Eine 47-Jährige muss mit einer Anzeige rechnen, weil sie mit ihrem E-Scooter unter dem Einfluss von Betäubungsmitteln fuhr. Die Frau kam am Dienstagabend zum Polizeirevier Künzelsau, um ein Anliegen vorzubringen. Hierbei schob sie ihren E-Scooter zum Haupteingang. Da es Hinweise auf eine aktuelle Betäubungsmitteleinflussung bei der 47-Jährigen gab, wurde ihr die Fahrt mit dem E-Scooter untersagt. Sie verließ die Wache und schob ihren Roller zunächst. Auf dem Weg zu ihrer Wohnung konnte sie jedoch wenig später fahrend angetroffen werden. Ein durchgeführter Drogentest verlief positiv auf THC und Amphetamin. Daher wurde die Frau zur Blutentnahme ins Krankenhaus gebracht. Ihr E-Scooter wurde beschlagnahmt und sie muss nun mit einer Anzeige rechnen.

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