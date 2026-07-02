Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Stadt- und Landkreis Heilbronn: Einbrüche, Pkw-Brand und gefährliches Überholmanöver

Heilbronn (ots)

Heilbronn-Biberach: Bargeld aus Vereinsheim gestohlen - Zeugen gesucht

Unbekannte brachen zwischen Dienstagabend, 19 Uhr, und Mittwochmorgen, 8 Uhr, in ein Vereinsheim in der Bonfelder Straße in Heilbronn-Biberach ein. Nach bisherigen Erkenntnissen beschädigten der oder die Täter zunächst die Eingangstür des Vereinsheims im Bereich Gründelbach und gelangten so in einen Vorraum. Dort wurde ein Schrank durchsucht. Entwendet wurde hierbei offenbar nichts. Anschließend verschafften sich die Unbekannten über ein Fenster im rückwärtigen Gebäudebereich Zutritt zu einem Vorratsraum. Dort öffneten sie gewaltsam eine verschlossene Holzkiste und entwendeten einen Geldbeutel mit Bargeld. Bereits am 23. Juni kam es an dem Vereinsheim zu einem versuchten Einbruch. Ob ein Zusammenhang zwischen den Taten besteht, ist Gegenstand der Ermittlungen. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Heilbronn-Neckargartach unter der Telefonnummer 07131 283309 zu melden.

Heilbronn-Böckingen: Goldschmuck bei Wohnungseinbruch entwendet

Goldschmuck erbeuteten Einbrecher am Mittwochmittag in Heilbronn-Böckingen. Zwischen 11:55 Uhr und 13:30 Uhr hebelten die Unbekannten ein Fenster einer Wohnung in einem Mehrparteienhaus in der Adolf-Alter-Straße auf und gelangten so ins Innere. Dort durchsuchten sie sämtliche Räume und entwendeten nach bisherigen Erkenntnissen überwiegend Goldschmuck. Im Rahmen der Ermittlungen wurde eine Videoaufzeichnung gesichert. Darauf sind im Tatzeitraum zwei männliche Personen im Bereich des Tatorts zu erkennen. Eine der Personen führte einen Beutel oder Sack mit sich. Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben oder Hinweise zu den Personen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen unter der Telefonnummer 07131 204060 zu melden.

Eppingen-Rohrbach: Zwei Wohnhäuser im Bergring Ziel von Einbrechern

Gleich zweimal waren Wohnhäuser im Bergring in Eppingen-Rohrbach Ziel von Einbrechern. Zwischen Dienstag, 11 Uhr, und Mittwoch, 18 Uhr, verschafften sich Unbekannte gewaltsam Zutritt zu einem Einfamilienhaus. Im Inneren wurden mehrere Räume und Schränke durchsucht. Ob etwas entwendet wurde, ist derzeit noch Gegenstand der Ermittlungen. In einem weiteren Fall drangen Einbrecher am Mittwochvormittag zwischen 9 Uhr und 11:30 Uhr in ein benachbartes Wohnhaus ein. Auch hier wurden mehrere Räume durchsucht. Nach bisherigen Erkenntnissen entwendeten die Täter Schmuck sowie Bargeld. Zeugen, die zwischen Dienstagvormittag und Mittwochabend im Bereich des Bergrings verdächtige Personen oder Fahrzeuge beobachtet haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Neckarsulm: Pkw brennt auf A6 vollständig aus

Ein brennender Pkw hat am Mittwochmittag auf der Autobahn 6 bei Neckarsulm für Verkehrsbehinderungen gesorgt. Gegen 13:05 Uhr wurde der Polizei ein Fahrzeugbrand auf der Fahrbahn in Richtung Nürnberg, zwischen der Anschlussstelle Heilbronn/Neckarsulm und dem Autobahnkreuz Weinsberg, gemeldet. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte stand der Audi bereits in Vollbrand. Zudem griffen die Flammen auf den angrenzenden Grünstreifen über. Während der Löscharbeiten musste die Autobahn 6 zeitweise in beide Fahrtrichtungen voll gesperrt werden. Die Feuerwehr war mit mehreren Fahrzeugen und Einsatzkräften vor Ort. Verletzt wurde nach bisherigen Erkenntnissen niemand. Die Höhe des entstandenen Sachschadens ist derzeit noch nicht bekannt.

Gemmingen: Gefährliches Überholmanöver auf der B293

Ein riskantes Überholmanöver auf der Bundesstraße 293 bei Gemmingen hat am Dienstagmorgen beinahe zu einem Verkehrsunfall geführt. Ein 79-jähriger Autofahrer war gegen 9 Uhr von Gemmingen in Richtung Stebbach unterwegs, als er in einer Linkskurve mit leichter Kuppe trotz unübersichtlicher Verkehrslage mehrere Fahrzeuge überholt haben soll. Als der Mann Gegenverkehr bemerkte, darunter auch ein Streifenwagen, scherte er wieder nach rechts ein. Sowohl der Gegenverkehr als auch ein Fahrzeug hinter ihm mussten stark abbremsen, um einen Zusammenstoß zu verhindern. Der 79-Jährige konnte kurz darauf von der Polizei kontrolliert werden. Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung ermittelt. Zeugen des Vorfalls oder Verkehrsteilnehmer, die durch das Überholmanöver gefährdet wurden, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Eppingen unter der Telefonnummer 07262 60950 zu melden.

Ellhofen: Wasserrohr aus leerstehendem Gebäude gestohlen

Unbekannte drangen am Dienstag in ein leerstehenden Gebäude in der Kirchstraße in Ellhofen ein. Zwischen 15 Uhr und 18:20 Uhr verschafften sich der oder die Täter auf bislang unbekannte Weise Zutritt zu dem Gebäude. Im Erdgeschoss wurde nach bisherigen Erkenntnissen eine Wasserleitung abgetrennt und samt Wasseruhr gestohlen. In der Folge trat eine größere Menge Wasser in das Gebäude aus. Durch die Feuerwehr Ellhofen konnte das Wasser abgeleitet und die Leitung abgestellt werden. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen in der Kirchstraße gemacht haben, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Weinsberg unter der Telefonnummer 07134 9920 zu melden.

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