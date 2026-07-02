Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Verkehrsunfallfluchten, Zeugenaufruf nach möglicher Bedrohung

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Buchen: Nach Unfall geflüchtet - Zeugen gesucht

Ein unbekannter Autofahrer hat am Mittwoch in Buchen in der Hochstadtstraße ein geparktes Auto beschädigt und ist anschließend davongefahren, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Der Unbekannte fuhr zwischen 17:50 Uhr und 19 Uhr auf dem Musterplatz, mutmaßlich beim Ein- oder Ausparken, gegen einen Volvo und flüchtete anschließend. Der entstandene Schaden wird auf rund 2.000 Euro geschätzt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06281 9040 beim Polizeirevier Buchen zu melden.

Mosbach: Autos beschädigt und anschließend geflüchtet - Zeugen gesucht

Die Polizei sucht Zeugen zu einem Verkehrsunfall der sich am Dienstag in Mosbach im Bismarckweg ereignet hat. Ein unbekannter Verkehrsteilnehmer fuhr zwischen 14:50 Uhr und 16:30 Uhr auf Höhe der Hausnummer 2 beim Ein- oder Ausparken gegen einen geparkten Ford. Durch die Wucht des Aufpralls wurde der Ford wiederum auf einen abgestellten Smart geschoben. An den Fahrzeugen entstand ein Schaden von rund 4.000 Euro. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Bedrohung in Bus - Zeugen gesucht

In einem Bus der Linie 833 "Obrigheim Ortsausgang" soll es am Freitagmorgen zwischen einem Mann und einer Frau zu einer Bedrohung gekommen sein. Das Paar stieg gegen 07:35 Uhr an der Haltestelle "Lindengasse" ein. Im Laufe der Fahrt soll der Mann die Frau mit Worten bedroht haben. Zeugen, die möglicherweise etwas beobachtetet haben, werden gebeten sich unter Rufnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

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