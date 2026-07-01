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Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Neckar-Odenwald-Kreis: Falsche Polizeibeamte, Betrunken auf dem Fahrrad

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Adelsheim: Trickbetrüger erbeuten Bargeld - Zeugen gesucht

Ein Senior ist am Dienstagabend in Adelsheim in die Fänge von Telefontrickbetrügern geraten. Gegen 20:30 Uhr rief die angebliche Tochter des Seniors auf Russisch und mit weinerlicher Stimme bei ihm an und gaukelte vor, dass sie einen Unfall verursacht habe. Sie übergab im weiteren Verlauf des Gesprächs das Telefon an eine angebliche Kriminalbeamtin, welche ihm mitteilte, dass seine Tochter nun eine Kaution zahlen müsse. Durch geschickte Gesprächsführung brachte die Täterin ihn dazu, das Bargeld gegen 22 Uhr im Bereich der Hergenstadter Straße an einen unbekannten Abholer zu übergeben. Der Abholer war circa 25 bis 30 Jahre alt, hatte kurze schwarze Haare und sprach Russisch. Er war bekleidet mit einer blauen Jeans und einem blauen T-Shirt. Zeugen werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06261 8090 bei der Kriminalpolizei Mosbach zu melden.

Adelsheim: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs - Zeugen gesucht

Ein 31 Jahre alter Mann soll am Dienstag im Bereich Adelsheim betrunken Fahrrad gefahren sein. Der 31-Jährige war gegen 12 Uhr mit seinem Fahrrad im Bereich Adelsheim-Leibenstadt und Mockmühl-Korb unterwegs. Zeugen meldeten einen schlangenlinienfahrenden Fahrradfahrer, woraufhin alarmierte Beamte den 31-Jährigen an seiner Wohnanschrift antrafen. Die Beamten stellten fest, dass der Mann mutmaßlich unter Alkoholeinwirkung steht, woraufhin er eine Blutprobe abgeben musste. Zeugen oder mögliche Geschädigte, die durch den Fahrradfahrer gefährdet oder geschädigt wurden, werden gebeten, sich unter der Rufnummer 06291 648770 beim Polizeiposten Adelsheim zu melden.

Die Polizei Heilbronn ist jetzt übrigens auch auf WhatsApp vertreten. Hier geht es zu unserem Kanal: https://whatsapp.com/channel/0029Vb5xtFC7IUYQiWcl6y1v

Rückfragen bitte an:

Polizeipräsidium Heilbronn
E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de
http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell

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