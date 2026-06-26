Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Heilbronn und des Polizeipräsidiums Heilbronn

Heilbronn (ots)

Oedheim/Neuenstadt am Kocher: Festnahmen nach schwerem Raubdelikt Am Freitag, den 19. Juni, wurden in Oedheim und Neuenstadt am Kocher zwei Männer festgenommen. Ihnen wird unter anderem vorgeworfen, Ende Mai 2026 einen 19-Jährigen auf einem Feldweg in Oedheim ausgeraubt zu haben. Nach bisherigem Ermittlungsstand soll das Opfer in den frühen Morgenstunden des 31. Mai 2026 nach einem Diskobesuch unter einem Vorwand in ein Fahrzeug gelockt und zu dem Feldweg im Bereich "Kapellenäcker" gebracht worden sein. Dort sollen die zu diesem Zeitpunkt ebenfalls 19 Jahre alten Tatverdächtigen mit kroatischer und kosovarischer Staatsangehörigkeit den jungen Mann körperlich angegriffen und ihm Bargeld sowie Schmuck entwendet haben. Durch die Schläge und Tritte erlitt das 19-Jährige Opfer schwere Verletzungen und musste in einem Krankenhaus behandelt werden. Die Kriminalinspektion 2 - Arbeitsbereich Raub/Eigentum der Kriminalpolizeidirektion Heilbronn nahm die Ermittlungen auf. Durch die Staatsanwaltschaft Heilbronn wurden Haftbefehle sowie Durchsuchungsbeschlüsse wegen des Verdachts des erpresserischen Menschenraubs, Raubs und gefährlicher Körperverletzung gegen die beiden Männer erwirkt, die am 19. Juni vollstreckt wurden. Die Tatverdächtigen wurden noch am selben Tag einem Haftrichter beim Amtsgericht Heilbronn vorgeführt. Dieser hielt die bereits erlassenen Haftbefehle aufrecht und ordnete den weiteren Vollzug an, weshalb sie in verschiedene Justizvollzugsanstalten überstellt wurden. Die Ermittlungen, insbesondere die Auswertung der bei den Durchsuchungen sichergestellten Beweismittel, dauern an.

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