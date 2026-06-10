Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Hohenlohekreis: Verkehrsunfallflucht

Hohenlohekreis (ots)

Öhringen: Hyundai beschädigt - Zeugen gesucht

Das Polizeirevier Öhringen ermittelt wegen einer Verkehrsunfallflucht am Montag in Öhringen. Die Fahrerin eines hellblauen Hyundai I10 parkte diesen zwischen 7:30 Uhr und 13:30 Uhr auf der Schotterfläche neben dem Parkhaus "Alte Turnhalle" in der Hunnenstraße. Dort entstand ein Schaden an der hinteren rechten Stoßstange mit dunkelblauer Lackantragung in Höhe von rund 800 Euro. Der Verursacher hatte sich unerlaubt von der Unfallstelle entfernt. Zeugen, die Hinweise zum Unfall oder dem unbekannten Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07941 9300 beim Polizeirevier Öhringen zu melden.

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