Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis vom Samstag 16.03.2024

Neckar-Odenwald-Kreis (ots)

Am Mittwoch Nachmittag, gegen 12.00 Uhr, kam es zu einem folgenschweren Auffahrunfall zwischen drei Fahrzeugen auf der B37, zwischen Lindach und Zwingenberg. Die Fahrzeugführerin eines Opel fuhr von hinten auf einen verkehrsbedingt haltenden Mercedes-Benz auf, welcher dadurch auf den davor haltenden Fiat aufgeschoben wurde. Nach ersten Ermittlungen hielt der Fahrer des Fiat wohl auf der Bundesstraße an, um in einen Parkplatz abzubiegen. Der Fahrer des Fiat blieb unverletzt. Die vier Insassen des Mercedes-Benz wurden leicht verletzt. Die Fahrerin des Opel wurde durch einen Rettungshubschrauber mit schweren Verletzungen in ein Klinikum verbracht. Ihre Tochter wurde ebenfalls, mit schweren Verletzungen, durch einen Rettungswagen in das selbe Klinikum verbracht. Es besteht derzeit keine Lebensgefahr. Der Sachschaden aller drei beteiligter Fahrzeuge wird auf ca. 30.000 Euro geschätzt. Die B37 musste für etwa eine Stunde voll gesperrt werden. Eine Streife des Polizeireviers Eberbach und zwei Streifen des Polizeirevier Mosbach fuhren unverzüglich zur Unfallstelle. Die Rettungskräfte waren mit drei Rettungsfahrzeugen, 2 Notärzten und einem Rettungshubschrauber im Einsatz. Die Ermittlungen des Polizeirevier Mosbach dauern noch an.

