Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.07.2023 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Rappenau: Diebstahl aus Snackautomaten

Fünf bis sechs Unbekannte machten sich am späten Mittwochabend gegen 23.30 Uhr an einem Snackautomaten am Bahnhof in Bad Rappenau zu schaffen. Insgesamt fielen den Dieben verschiedene Artikel sowie Bargeld in Höhe von mehreren 100 Euro in die Hände. Personen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Eppingen, Telefonnummer 0726260950, in Verbindung zu setzen.

Bad Rappenau: Toilettengeld geklaut

Bargeld stahlen drei bislang unbekannte Kinder oder Jugendliche am späten Mittwochabend vom Spendenteller eines Toilettenwagens in Bad Rappenau am Schlossgarten. Die drei in weiß gekleideten 12- bis 14-Jährigen nutzten die Abwesenheit der Servicekraft und nahmen einen Geldbetrag in unbekannter Höhe an sich. Anschließend rannten die drei davon. Wer Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 0726260950 beim Polizeirevier in Eppingen melden.

Eppingen: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Einen Suzuki, der am Mittwoch gegen 14.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Adelshofen und Göppingen an einem Unfall beteiligt war, sucht derzeit das Polizeirevier in Eppingen. Ein VW-Lenker, der mit seinem Fahrzeug in die Gegenrichtung unterwegs war, kollidierte mit dem Suzuki, sodass Sachschaden in Höhe von insgesamt rund 1000 Euro entstand. Die Person am Steuer des Suzukis setzte ihre Fahrt fort, ohne anzuhalten. Aus diesem Grund werden nun Zeugen gesucht, die sich unter der Telefonnummer 0726260950 beim Polizeirevier in Eppingen melden sollen.

Leingarten: Unbekannter belästigt 13-Jährige

Einen Mann, der am Donnerstag, gegen 18.10 Uhr, in der S-Bahnlinie 4 vor einem 13-Jährigen seine Hand in die Hosentasche seiner Shorts steckte, sich dabei in den Schritt griff und dabei Masturbationsbewegungen machte, sucht derzeit die Kriminalpolizei Heilbronn. Der Unbekannte war von Leingarten in Richtung Heilbronn unterwegs und wird wie folgt beschrieben: - braune Haare - helle Hautfarbe - beige kurze Hose aus leichtem Stoff mich Hosentaschen - Dreitagebart - kleine Augen und leichtes Schielen Wer Hinweise auf die Person geben kann oder die Tat beobachtet hat, soll sich unter der Telefonnummer 07131 104444 bei der Kriminalpolizei melden.

Heilbronn: Fahrstreifenwechsel nicht angekündigt - hoher Sachschaden

Da sie ihr Vorhaben, den Fahrstreifen zu wechseln, nicht rechtzeitig ankündigte, verursachte eine bislang unbekannte Person am Steuer eines dunklen Fahrzeugs am Donnerstagabend einen Unfall auf der Neckartalstraße in Böckingen. Der Wagen fuhr auf Höhe der Viehweide in Fahrtrichtung Horkheim. Kurz vor einer Lichtzeichenanlage wechselte der Fahrer oder die Fahrerin des Wagens abrupt den Fahrstreifen. Durch dieses Fahrmanöver musste ein Leichtkraftrad Lenker ausweichen, um nicht mit dem dunklen Wagen zu kollidieren. Beim Ausweichversuch kam es jedoch zum Zusammenstoß mit einem Audi, dessen Fahrer verkehrsbedingt an der Lichtzeichenanlage wartete. An dem Leichtkraftrad und Audi entstand Sachschaden in Höhe von mindestens 7000 Euro. Die Person am Steuer des dunklen Fahrzeugs setzt ihre Fahrt fort, ohne sich um die Folgen des Unfalls zu kümmern. Wer den Unfall gesehen hat oder Hinweise geben kann, soll sich unter der Telefonnummer 07131204060 beim Polizeirevier Heilbronn-Böckingen melden.

Heilbronn: 33-Jähriger greift Polizeibeamte an

Heftigen Widerstand leistete am Donnerstagnachmittag ein 33-Jähriger in der Gartenstraße, nachdem er sich zuvor mit einem Verwandten gestritten und auf der Straße einen unbeteiligten Passanten geschlagen hatte. Der Mann konnte unmittelbar nach dem Angriff auf den Fußgänger von einer Polizeistreife festgehalten werden. Dabei wehrte er sich heftig und schlug und trat nach den Beamten. Außerdem verletzte er einen Polizisten mit einem Kopfstoß leicht. Der 33-Jährige wurde anschließend in eine Fachklinik gebracht. Zudem muss er mit einer Anzeige rechnen.

Heilbronn: 83-Jährige bei Unfall verletzt

Ein eher ungewöhnlicherer Verkehrsunfall ereignete sich am Donnerstagmorgen, gegen 11.15 Uhr, in der Fleiner Straße. Eine bislang unbekannte Frau fuhr einer Passantin mit ihrem Krankenfahrstuhl von hinten in die Beine. Die 83-jährige Fußgängerin stürzte und verletzte sich dabei. Sie musste später mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden. Die Rollstuhlfahrerin setzte ihre Fahrt fort, ohne sich um die Verletzte zu kümmern. Zeugen riefen Rettungsdienst und Polizei und konnten Hinweise auf die Unfallverursacherin geben. Das Polizeirevier Heilbronn versucht nun, herauszufinden, um wen es sich bei der unbekannten Rollstuhlfahrerin handelt.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell