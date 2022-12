Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 30.12.2022 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Gemmingen: Scheunenvollbrand

Am Freitag, gegen 17.00 Uhr, wurde der Rettungsleitstelle Heilbronn zunächst der Brand eines Getreidesilos in der Bahnhofstraße in Gemmingen gemeldet. Vor Ort stellte sich für die Rettungskräfte heraus, dass eine Scheune in Vollbrand geraten war. Ein Übergreifen des Feuers auf die sich daneben befindlichen Getreidesilos konnte verhindert werden. Ein Silo wurde Hitze beschädigt und mussten zwischenzeitlich durch die Feuerwehr mit Wasser gekühlt werden. Personen wurden nicht verletzt. Der Gesamtschaden beläuft sich nach ersten Schätzungen auf ca. 200.000 Euro. Die Bahnstrecke zwischen Eppingen und Stetten am Heuchelberg war für die Dauer des Einsatzes gesperrt. Die Brandursache ist bislang unklar. Eine Brandstiftung kann nicht ausgeschlossen werden. Das Polizeirevier Eppingen hat die Ermittlungen zum Brandgeschehen aufgenommen. Personen, welche sachdienliche Hinweise zum Brandgeschehen machen können, werden gebeten sich unter Tel.: 07262-60950 mit dem Polizeirevier Eppingen in Verbindung zu setzen. Neben den Einsatzkräften des Polizeipräsidiums Heilbronn waren die Feuerwehr mit über 70 Einsatzkräften, der Rettungsdienst und die Bundespolizei im Einsatz.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell