Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 18.10.2022 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis - Aktualisierung: Pressebericht Neckarzimmern wurde durch ein Presseaufruf ergänzt

Heilbronn (ots)

Buchen: Zweiradfahrer nach Unfall im Krankenhaus

In ein Krankenhaus musste ein 43-jähriger Mann nach einem Unfall am Montagabend, gegen 23.30 Uhr, in Hettigenbeuern gebracht werden. Der Mann war in der Morretalstraße aus bislang unbekannter Ursache mit seinem Kleinkraftrad gestürzt. Dabei zog er sich so schwere Verletzungen zu, dass er mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus gebracht werden musste. Erste Ermittlungen ergaben, dass der Mann bei dem Unfall vermutlich keinen Schutzhelm trug. An dem Roller entstand geringer Sachschaden.

Mudau: Sechs Verletzte nach Unfall

Ein Auffahrunfall auf der Landesstraße zwischen Langenelz und der Bundesstraße 27 forderte am Montagnachmittag, gegen 16:45 Uhr, insgesamt sechs Verletzte. Der Fahrer eines Kleinbusses erkannte offenbar zu spät, dass ein vor ihm fahrender Seat-Lenker von der Landesstraße aus nach links in Richtung Oberneudorf abbiegen wollte und deshalb seine Geschwindigkeit reduzierte. Der 20-Jährige fuhr auf den PKW auf, wodurch dieser nach vorne gegen eine Leitplanke geschleudert wurde. Dabei wurde der 48-jährige Fahrer des Seat schwer verletzt. In dem Kleinbus befanden sich sechs Personen, von denen vier leicht und eine Mitfahrerin schwer verletzt wurden. Die Verletzten wurden mit Rettungsfahrzeugen in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit, es entstand Sachschaden in Höhe von mehr als 20.000 Euro.

Neckarzimmern: Auseinandersetzung zwischen Radfahrern und Autofahrer

Noch ist unklar, warum es am Montag, gegen 18:30 Uhr, auf der Bundesstraße in Neckarzimmern zu einer Auseinandersetzung zwischen zwei Radfahrern und einem Pkw-Fahrer kam. Offenbar fuhr der Autofahrer von hinten an den Radfahren vorbei und beleidigte die beiden. Einige Meter später hielt der 36-Jährige an einer Bushaltestelle in der Nähe einer Spielhalle an und versuchte die Radfahrer zu stoppen, in dem er sich auf die Bundesstraße stellte. Ein 50-jähriger Radler stürzte deshalb auf die Straße. Im Anschluss kam es zu einer körperlichen Auseinandersetzung zwischen den Radfahrern und dem VW-Lenker, wodurch ein Polizeieinsatz erforderlich wurde. Die Ermittlungen laufen und die Polizei bittet Zeugen, die die Auseinandersetzung beobachtet haben, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 beim Polizeirevier Mosbach zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell