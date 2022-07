Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 13.07.2022 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots)

Bad Mergentheim: Ohne Führerschein unterwegs

Ohne Helm und ohne Führerschein war am Dienstag ein 25-jähriger Rollerfahrer in Bad Mergentheim unterwegs. Weil der junge Mann und seine 23-jährige Mitfahrerin keine Kopfschutz trugen, wurden sie gegen 22:40 Uhr in der Oberen Mauergasse von einer Streife kontrolliert. Bei der Kontrolle stellten die Beamten Anzeichen auf Alkohol- und Drogeneinfluss bei dem Fahrer fest. Zudem war das Kleinkraftrad nicht versichert und wurde deshalb sichergestellt. Der 25-Jährige musste die Beamten in ein Krankenhaus begleiten und eine Blutprobe abgeben.

Igersheim: 25.000 Euro Schaden und drei Leichtverletzte bei Verkehrsunfall

Drei Verletzte und 25.000 Euro Sachschaden waren die Folgen eines Verkehrsunfalls am Dienstag auf der B 19 in Igersheim. Ein 22-jähriger LKW-Fahrer übersah offenbar die rote Ampel und stieß im Kreuzungsbereich mit einem Sattelzug eines 55-Jährigen zusammen, welcher gerade ordnungsgemäß nach links in die Kreuzung eigebogen war. Bei dem Unfall wurden beide Fahrer und der 20-jährige Beifahrer des 22-jährigen leicht verletzt. Die Straße musste für die Unfallaufnahme etwa drei Stunden voll gesperrt werden.

Wertheim: Erst Polizei gerufen, dann angegriffen

Ein 29-jähriger Mann verständigte Dienstagnacht die Polizei und meldete eine vermeintliche Notlage in Wertheim in der Bahnhofsstraße, später griff er die Beamten an. Die Streife die dem Notruf des Mannes folgte, konnte keinen Notruf feststellen, so dass der Mann die Beamten angriff. Da der Mann nicht zu beruhigen war, musste gegen ihn Pfefferspray eingesetzt werden. Erst im Anschluss konnte der 29-Jährige zu Boden gebracht und mittels Handschellen fixiert werden. Der Mann war vermutlich in einem psychischen Ausnahmezustand, weshalb er in eine Fachklinik verbracht werden musste.

Grünsfeld: Diesel auf Rastanlage gestohlen

Eine unbekannte Person pumpte aus einem LKW auf der Rastanlage "Ob der Tauber Ost" bei Grünsfeld in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch Kraftstoff ab. Nachdem sich der 58-jährige Fahrer eines LKWs in seinem Führerhaus schlafen legte, brach der Täter das Schloss zum Tank auf und pumpte circa 350 Liter Diesel aus dem Fahrzeug ab. Der 58-Jährige bemerkte den Diebstahl erst am Mittwoch gegen 4 Uhr morgens. Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei in Tauberbischofsheim, unter der Telefonnummer 09741 60040 zu melden.

Tauberbischofsheim: Hunde aus PKW befreit

Besorgte Passanten meldeten am Dienstagnachmittag Hunde die in einem Sprinter eingeschlossen waren. Bei 30 Grad Celsius und war der Transporter auf dem Parkplatz eines Krankenhauses in Tauberbischofsheim in der Sonne abgestellt. Im Fahrzeug waren zu diesem Zeitpunkt zwei Golden Retriever bereits mehrere Stunden eingesperrt. Durch die im Sprinter anstauende Hitze befanden sich die Hunde vermutlich in Lebensgefahr. Da der Halter durch die hinzukommende Streife nicht ausfindig gemacht werden konnte, befreiten die Polizisten die Hunde, in dem sie eine Scheibe einschlugen. Die beiden dehydrierten Golden Retriver wurden zu einem Tierarzt gebracht, welcher diese versorgte.

Boxberg: Radfahrer bei Unfall schwer verletzt - Zeugen gesucht

Auf der Landesstraße 578 bei Boxberg-Kupprichhausen wurde am Mittwochvormittag ein Radfahrer bei einem Unfall schwer verletzt. Der 50-jährige Radler wurde gegen 10.40 Uhr vor einer Linkskurve auf dem Weg von Heckfeld nach Kupprichhausen von einem 25-jährigen LKW-Fahrer überholt. Aus bislang unbekannter Ursache touchierte der 25-Jährige beim Einscheren mit seinem Laster den Radfahrer, worauf dieser stürzte. Der 50-Jährige wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Der entstandene Sachschaden wird auf etwa 1.500 Euro geschätzt. Für Die Unfallaufnahme musste die L578 kurzzeitig gesperrt werden. Der Verkehrsdienst Tauberbischofsheim hat die Ermittlungen zum Unfallhergang aufgenommen und sucht nun Zeugen, die den Unfall gesehen haben oder sachdienliche Angaben machen können. Hinweise werden unter der Telefonnummer 09341 60040 entgegengenommen.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell