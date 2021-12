Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 03.12.2021 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Buchen: Fußgängerin angefahren - Zeugen gesucht

Ein Unbekannter verletzte am Donnerstagmorgen in Buchen eine Fußgängerin mit einem Auto und fuhr davon. Gegen 7 Uhr war die 65-Jährige zu Fuß in der Vorstadtstraße in Richtung der Straße "Am Schrankenberg" unterwegs. Hierbei wurde die Frau von einem Auto angefahren, wodurch sie stürzte. Der Fahrer des Wagens stieg daraufhin aus und bot der 65-Jährigen ein 20 Euroschein als Wiedergutmachung an. Als die 65-Jährige das Geld ausschlug, stieg der Unbekannte in sein Gefährt und fuhr davon. Der Fahrer wurde wie folgt beschrieben:

- männlich - circa 40 Jahre alt - sprach deutsch ohne Akzent - blaue Arbeitshose und Arbeitsschuhe mit Stahlkappen

Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeuge, die den Unfall beobachten konnten oder Personen, die Angaben zu dem Fahrer oder das Fahrzeug machen können, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 9040 zu melden.

Obrigheim-Asbach: Ortsschild erneut gestohlen - Zeugen gesucht

Innerhalb der vergangenen Tage entwendeten Unbekannte das Ortsschild von Obrigheim-Asbach. Die Täter begaben sich zu dem Ortsschild, das am Ortsausgang an der Landesstraße 590 in Richtung Hüffenhardt aufgestellt war, und montierten die gelbe Tafel mit der Aufschrift "Asbach" ab. Anschließend flüchteten sie unerkannt. Die Polizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die Angaben zu dem Diebstahl oder Tätern machen können, sich beim Polizeiposten Aglasterhausen, Telefon 06262 9177080, zu melden.

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell