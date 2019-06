POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 07.06.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Polizeipräsidium Heilbronn

Offenau: Gefährliches Schießen

Ein gefährliches Hobby haben sich Unbekannte in Offenau ausgesucht. Die Täter schossen in der Zeit zwischen Mittwoch, 18 Uhr und Donnerstag, 8 Uhr, vermutlich mit einer sogenannten Zwille auf die Glasscheiben eines Bushaltestellenhäuschens in der Jagstfelder Straße in Offenau. An einer Stelle steckte noch eine Stahlkugel. Den Sachschaden schätzt die Polizei auf mehrere hundert Euro. In derselben Nacht schoss vermutlich der gleiche Täter auch gegen Fensterscheiben eines Küchenstudios im Talweg. Auch hier blieb an einer Stelle eine Kugel mit einem Durchmesser von zehn Millimeter stecken. Der Sachschaden an diesen Fenstern liegt bei deutlich über 1.000 Euro. Verdächtige Beobachtungen im Talweg und in der Jagstfelder Straße sollten dem Polizeiposten Gundelsheim, Telefon 06269 41041, mitgeteilt werden.

