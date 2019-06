Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des PP Heilbronn vom 04.06.2019, Stand 23:30 Uhr

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Lauffen am Neckar: Radfahrer übersehen --- Am Dienstag, den 04.06.2019, gegen 16:15 Uhr, befuhr ein 79-jähriger Traktorfahrer mit seiner landwirtschaftlichen Zugmaschine die Straße Am Forchenwald in Lauffen am Neckar in südliche Richtung. Höhe des Gewanns Pfaffental / Hammelloch wollte er mit seinem Fahrzeug nach links in Richtung Neckar abbiegen. Hierbei übersah der 79-Jährige einen entgegenkommenden 39-jährigen Rennradfahrer, welcher in Richtung Lauffen unterwegs war. Beim Abbiegevorgang kam es zum Zusammenstoß beider Fahrzeuge, wobei der Radfahrer über die Motorhaube des Traktors geschleudert wurde und in einem angrenzenden Weinberg zum Liegen kam. Der Radfahrer zog sich hierbei schwere Verletzungen zu und musste mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht werden. Am Fahrrad sowie dem Traktor entstand Sachschaden in Höhe von ca. 5.500,- Euro.

Main-Tauber-Kreis

Creglingen: Radfahrerin schwer verletzt --- Am Dienstag, den 04.06.2019, gegen kurz vor 17:00 Uhr, befuhr eine 60-jährige Radfahrerin mit ihrem Pedelec die L1020 von Niederstetten-Rinderfeld kommend in Fahrtrichtung Creglingen-Oberrimbach. Zwischen dem Landturm und dem Ortseingang Oberrimbach wollte die Radfahrerin nach links in einen Feldweg abbiegen. Ohne ihr Vorhaben anzukündigen und ohne auf den nachfolgenden Verkehr zu achten begann sie ihren Abbiegevorgang. Im selben Moment war jedoch bereits ein 25-jähriger Pkw-Lenker, welcher in die gleiche Richtung wie die Radfahrerin unterwegs war, im Begriff, diese zu überholen. Die Radfahrerin wurde nun vom Pkw erfasst und durch die Luft geschleudert. Sie kam auf der Fahrbahn zum Liegen und zog sich schwerste Verletzungen zu. In der Folge musste sie mittels eines Rettungshubschraubers ins Krankenhaus verbracht werden. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 2.000,- Euro.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-3333

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell