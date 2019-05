Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Stadt- und Landkreis Heilbronn

Untergruppenbach: Zwerg "Karl" erneut Opfer einer Entführung

Erneut hatten es Unbekannte auf den BUGA-Zwerg Karl abgesehen. Dieses Mal entwendeten die Täter in der Zeit zwischen Freitagabend, 20.30 Uhr und Samstag, 18.15 Uhr, ein neben der Ilsfelder Straße in Untergruppenbach, in der Nähe des dortigen Supermarktes, aufgestelltes Exemplar. Wer Hinweise zum Diebstahl des pinkfarbenen Wichts geben kann, wird gebeten, sich bei der Polizei in Untergruppenbach, Telefon 07131 64463-0, zu melden.

Löwenstein: Teurer Auffahrunfall

Mit einem Sachschaden in Höhe von 14.000 Euro endete ein Auffahrunfall am Sonntagnachmittag bei Löwenstein. Gegen 14.30 Uhr war eine Alfa-Romeo-Fahrerin auf der Bundesstraße von Löwenstein kommend in Richtung Wüstenrot unterwegs. Auf Höhe des Parkplatzes "Platte Löwenstein" übersah die 25-Jährige offenbar einen verkehrsbedingt haltenden Fiat eines 54 Jahre alten Verkehrsteilnehmers, der auf den Rastplatz einfahren wollte. Die junge Frau konnte nicht mehr rechtzeitig anhalten und fuhr auf das Fahrzeug des Mannes auf. Verletzt wurde bei der Kollision niemand. Die beteiligten Autos waren danach jedoch nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden.

Neckarsulm: Langfinger im Schwimmbad

Nach einem Besuch des Neckarsulmer Aquatoll wollte ein 55-Jähriger am Montag seine Wertsachen wieder aus dem verschlossenen Kleiderspind holen. Dabei erlebte er eine böse Überraschung: Der Spind war nämlich durch einen Unbekannten geöffnet worden; sein darin verstauter Geldbeutel fehlte. Die Tat muss sich in der Zeit zwischen 17.15 und 21.45 Uhr ereignet haben. Wer in dem Schwimmbad etwas Verdächtiges bemerkt hat, sollte sich beim Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710, melden.

Bad Friedrichshall: Auto ausgewichen - Unbekannter Fahrzeuglenker flüchtet

Am Montagabend, kurz nach 20 Uhr, war eine Autofahrerin auf der Landesstraße von Bad Friedrichshall in Richtung Oedheim unterwegs, als ihr ein Fahrzeug nahezu auf ihrer Straßenseite entgegen kam. Daraufhin bremste die 57-Jährige ihren Opel Corsa ab und versuchte auszuweichen. Dabei geriet ihr Pkw ins Schleudern und außer Kontrolle. Der Opel kam nach rechts von der Straße ab und blieb im angrenzenden Acker stehen. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von 1.500 Euro. Die Fahrerin blieb glücklicherweise unverletzt. Der entgegenkommende Autofahrer hielt nicht an, sondern entfernte sich unerlaubt von der Unfallstelle. Die Polizei sucht nun Zeugen, die Hinweise auf den Flüchtenden geben können. Diese sollten sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm melden.

Ilsfeld: Rollerfahrer übersehen - Zwei Schwerverletzte

Nahezu frontal stieß ein Rollerfahrer am Montagmorgen bei Ilsfeld mit dem Auto einer 50 Jahre alten Fahrzeugführerin zusammen. Der 48-Jährige befuhr mit seinem Piaggio-Roller die Landesstraße 1100 aus Richtung Ilsfeld kommend. Die Autofahrerin wollte aus der Gegenrichtung von Flein aus, an der sogenannten "Waldkreuzung", nach links in Richtung Untergruppenbach einbiegen. Dabei übersah die Frau offenbar den bevorrechtigten Krad-Fahrer. Dieser versuchte noch mit einer Vollbremsung den Zusammenstoß mit ihrem Renault Modus zu vermeiden. Es kam jedoch zur Kollision mit dem Pkw, wobei das Leichtkraftrad zurückgeschleudert wurde und im Einmündungsbereich zum Liegen kam. Der Rollerfahrer selbst stürzte nach vorne auf die Windschutzscheibe des Renaults und schleuderte anschließend auf die Fahrbahn zurück. Sowohl er als auch die mutmaßliche Unfallverursacherin zogen sich schwere Verletzungen zu und mussten mit RTWs in nahegelegene Kliniken gebracht werden. An den beteiligten Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 9.000 Euro. Die Feuerwehr Flein war mit zwei Einsatzfahrzeugen und fünf Kräften vor Ort. Der Kreuzungsbereich war für die Dauer der Rettungsarbeiten und Unfallaufnahme teilweise gesperrt.

Erlenbach A6 / Eberstadt A81: Viele Verkehrssünden aufgedeckt

Am Freitag und Montag führte die Verkehrspolizei Weinsberg auf den Autobahnen im Bereich Erlenbach und Eberstadt Kontrollen durch. Bei den Überprüfungen deckten die Beamten zahlreiche Verkehrssünden auf. In der Zeit zwischen 10.25 und 11 Uhr beobachteten sie am Freitag auf der A 6 beim Autobahnkreuz Weinsberg 24 Gurtmuffel sowie neun Verkehrsteilnehmer, die die Hände während der Fahrt nicht von ihren Mobiltelefonen lassen konnten. Einer war widerrechtlich mit einem Fahrzeug mit roten Kennzeichen unterwegs. Am Montag, zwischen 8.30 und 13.45 Uhr, hatten die Kontrolleure auf der Autobahn 81 bei Eberstadt die Geschwindigkeit von über 1.600 Fahrzeugführern im Visier. Die zulässige Höchstgeschwindigkeit betrug im Kontrollbereich 100 km/h. Der Schnellste überschritt diese um mehr als 30 km/h. Sieben Kraftfahrer waren über 21 km/h zu schnell unterwegs. 77 Mal wurden Geschwindigkeiten bis zu 120 km/h gemessen. Alle Verkehrssünder müssen sich nun auf mehr oder weniger empfindliche Konsequenzen einstellen.

Ittlingen: Leergut entwendet - Zeugen gesucht

Auf Leergut hatten es Unbekannte am vergangenen Wochenende in Ittlingen abgesehen. In der Zeit zwischen Samstagmittag und Montagmorgen drangen sie über die Umzäunung des Raiffeisen-Marktes in der Hauptstraße auf das Gelände ein. Dort stahlen sie zunächst mehrere dort gelagerte Getränkekisten und kletterten offenbar abermals über den Zaun. Im Bereich des angrenzenden Bahndamms entnahmen sie die Plastikflaschen der Mineralwassermarken Wüteria und Teusser aus den Getränkekisten. Letztere blieben zusammen mit ein paar vereinzelten Flaschen zurück. Die gestohlene Menge Leergut beläuft sich auf insgesamt 27 Kisten à neun Flaschen mit einem Pfandwert von etwa 60 Euro. Hinweise zu dem Leergut-Diebstahl nimmt die Polizei in Eppingen, Telefon 07262 6095-0, entgegen.

Neckarsulm: Cabrioverdeck aufgeschnitten

800 Euro Sachschaden richtete ein Unbekannter am Sonntag, zwischen 19 Uhr und 22 Uhr, in Neckarsulm an, indem er das Verdeck eines VW Golf Cabrios aufschnitt. Der schwarze PKW war während des Tatzeitraums in der Christian-Rieker-Straße geparkt. Zeugen, die Hinweise auf den Verursacher des Sachschadens geben können, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Neckarsulm unter der Telefonnummer 07132 93710 in Verbindung zu setzten.

Brackenheim: 3.000 Euro Sachschaden- Zeugen gesucht

Einfach weggefahren ist der Fahrer eines Autos am Montag, zwischen 8.45 Uhr und 13 Uhr, nachdem er einen Unfall in Brackenheim verursacht hatte. Die Besitzerin eines Golfs stellte diesen gegen 8.45 Uhr am rechten Fahrbahnrand der Schloßstraße ab. Als sie gegen 13 Uhr wieder an ihren PKW zurückkehrte, war er am vorderen Kotflügel beschädigt. Während ihrer Abwesenheit muss ein Unbekannter mit seinem PKW, vermutlich beim Vorbeifahren oder Einparken, am geparkten VW Golf hängen geblieben sein. Ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von circa 3.000 Euro zu kümmern, flüchtete der Unfallverursacher. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, sollen sich beim Polizeirevier Lauffen unter der Telefonnummer 07133 2090 melden.

Heilbronn/Sontheim: Unter Drogen - Ohne Führerschein

Alles falsch gemacht hat ein 20-Jähriger, als er sich am Montagabend hinter das Steuer eines PKW setzte. Der junge Mann und vier Mitfahrer waren gegen 19 Uhr auf der Sontheimer Kolpingstraße unterwegs, als eine Streifenwagenbesatzung eine Verkehrskontrolle durchführte. Bei dieser zog den Beamten direkt Marihuanageruch in die Nase. Diese Wahrnehmung sollte sich nicht als fehlerhaft herausstellen. Ein Urinvortest, den der Fahrer durchführte, verlief positiv. Außerdem stellte sich heraus, dass der 20-Jährige keine Fahrerlaubnis besitzt. Entsprechende Anzeigen kommen nun auf den jungen Mann zu.

Heilbronn: Gegen Garagentor gefahren

Ein Mann wäre gegen ein Garagentor gefahren und würde nun über das Lenkrad gebeugt im Auto sitzen, wurde der Polizei am Montagmorgen mitgeteilt. Als die Ordnungshüter an der Unfallstelle in der Heilbronner Schoettlestraße angekommen waren und der Unfallverursacher im Rettungswagen behandelt werden sollte, begann der 57-Jährige renitent zu werden. Der Mann wollte sich nicht behandeln lassen. Da der Aufsässige selbst angab, Alkohol getrunken zu haben, wurde ihm angeboten ein Atemalkoholtest durchzuführen. Da dieser auch nach mehreren Versuchen nicht gelang, musste der 57-Jährige die Polizeibeamten zur Blutentnahme ins Krankenhaus begleiten.

