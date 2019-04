POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom Samstag, 27.04.2019 mit einem Beitrag aus dem Hohenlohekreis

Polizeipräsidium Heilbronn

Ingelfingen: Nach Unfall geflüchtet Ohne sich um den entstandenen Schaden zu kümmern flüchtete ein unbekannter Fahrzeuglenker von der Unfallstelle in der Drosselstraße. Er beschädigte in der Nacht von Freitag auf Samstag einen geparkten PKW VW Golf, der auf dem Parkplatz Herimouthsaal abgestellt war, nicht unerheblich. Der Schaden beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Ein Zeuge hatte den Vorfall beobachtet und konnte sich ein Teilkennzeichen merken. Es lau-tet KÜN- R ??13. Bei dem Fahrzeug handelt es sich um einen SUV der Marke Tesla, Modell X. Das flüchtende Fahrzeug dürfte hinten ebenfalls sichtbar beschädigt sein. Hinweise bitte an das Polizeirevier Künzelsau, Tel.NR. 07940/9400.

