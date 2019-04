Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.04.2019 mit einem Beitrag aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Landkreis Heilbronn

Eppingen-Richen: Brand in Trafostation führte zu Stromausfall Aufgrund eines technischen Defekts geriet eine Trafostation Mittwochabend gegen 20.00 Uhr in Richen in Brand. Dadurch kam es zum Stromausfall in einigen Teilen von Eppingen, in Gesamt Richen, Gemmingen und Berwangen. Die Feuerwehr hatte den Brand schnell gelöscht. Ein Techniker des Stromversorgers kam vor Ort. Nach knapp einer Stunde konnte eine Umleitung geschaltet werden und die betroffenen Gemeinden hatten wieder Strom.

