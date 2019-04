Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PP Heilbronn, Stand 16.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Stadt Heilbronn Heilbronn: Brand in Küche Am Sonntag, 14.04.2019, gegen 13.15 Uhr, wurde der Feuerwehr eine starke Rauchentwicklung aus einem Mehrfamilienhaus in der Moltkestraße gemeldet. Als der 54-jährige Wohnungsinhaber vom Joggen nach Hause kam, war die Wohnung bereits stark verraucht und er sah hinter der Mikrowelle in der Küche Flammen. Wie es zu dem Brand kam ist im Moment noch unklar. Durch den Brand entstand nach ersten Schätzungen ein Schaden von ca. 50 - 60.000 Euro. Die Wohnung ist zurzeit nicht bewohnbar. Der Wohnungsinhaber wurde mit Verdacht auf Rauchgasvergiftung ins Krankenhaus eingeliefert. Durch das schnelle Eingreifen der Feuerwehr konnte ein Ausbreiten des Brandes verhindert werden.

