Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 04.04.2019 mit einem Bericht aus dem Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots)

Bad Wimpfen: Frecher Diebstahl

Recht frech ging ein Dieb in Bad Wimpfen vor. Bereits am vergangenen Montag hielt ein 72-Jähriger kurz nach 19 Uhr mit seinem Mercedes in der Bad Wimpfener Lammgasse an, um seinen Enkel zum Tennistraining abzuholen. Der Großvater öffnete die Heckklappe seines Autos und ging ins Haus, um die Tasche des Enkels zu holen. Als er wieder zum PKW zurückkam, fehlte seine Tennistasche. Der 17-jährige Enkel kam gerade mit dem Fahrrad angefahren. Er hatte einen Mann mit einer Tennistasche gesehen, verfolgte diesen noch, verlor ihn aber aus den Augen. Bei der Tennistasche handelt es sich um eine blaue Tasche der Marke Pacific. In ihr waren drei Tennisschläger und, was schlimmer war, ein Umschlag mit Bargeld sowie der Geldbeutel des Bestohlenen. Der Dieb wurde beschrieben als 40 bis 50 Jahre alter, etwa 1,85 Meter großer Mann mit einer schlanken Statur. Er hatte einen leichten Bart und eine Glatze. Bekleidet war er mit einer dunklen Jeans, einem schwarzen T-Shirt und dunklen Schuhe. Wem der Mann auch gegen 19.15 Uhr in der Bad Wimpfener Lammgasse oder der Neutorgasse aufgefallen ist oder wer andere Hinweise geben kann, möchte sich mit dem Polizeiposten Bad Wimpfen, Telefon 07063 93340, in Verbindung setzen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 12

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell