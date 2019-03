Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 20.03.2019 mit einem Bericht aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots)

Eine Besitzerin von zwei Hasen musste am Montagmorgen feststellen, dass das Gehege der Tiere leer war. Die beiden kleinen Kaninchen, eines mit Schlappohren und eines mit stehenden Ohren, saßen zuletzt am Sonntagabend in dem Gehege in einem Garten an der Mosbacher Eisenbahnstraße. In der Nacht muss eine unbekannte Person das Gehege geöffnet und die Hasen entwendet haben. Zeugenhinweise nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 809-0 entgegen.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 18

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell