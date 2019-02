Polizeipräsidium Heilbronn

POL-HN: PM des PP Heilbronn vom 15.02.2019, Stand 17.00 Uhr

Heilbronn (ots)

Neckar-Odenwald-Kreis

Aglasterhausen: 25-Jähriger bei Auseinandersetzung verletzt

Zu einem größeren Polizeieinsatz kam es am Freitagnachmittag, gegen 14 Uhr, in einer Flüchtlingsunterkunft in der Hauptstraße in Aglasterhausen. Zwei 23 und 25 Jahre alte Männer aus Nigeria waren bei der Zubereitung von Essen miteinander in Streit geraten, der dann in einer körperlichen Auseinandersetzung endete. Dabei wurde der ältere Mann verletzt. Da das Ausmaß des Konflikts nicht bekannt war, fuhren insgesamt vier Streifen von Polizeihundeführerstaffel und dem Polizeirevier Mosbach an das Haus. Der Angegriffene trug bei der Auseinandersetzung leichtere Verletzungen davon und musste mit dem Rettungswagen in eine Klinik gebracht werden. Beamte des Polizeireviers Mosbach haben die Ermittlungen aufgenommen um herauszufinden wie es zu der Körperverletzung kam. Gegenstand der Ermittlungen wird auch sein, ob ein Messer, welches in der Küche des Gebäudes aufgefunden wurde, vom Angreifer als Waffe gegen den 25-Jährigen eingesetzt worden ist.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-9

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell