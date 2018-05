POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.05.2018 mit einem Bericht aus dem Landrkeis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Nachtrag zur PM vom 02.05.2018 - Neckarsulm: Schweinshag geräumt

Nachdem am 1. Mai nach einer Schlägerei am Neckarsulmer Schweinshag mindestens ein Mann verletzt wurde, sucht die Polizei nach weiteren Verletzten oder zumindest Beteiligten an der Auseinandersetzung. Diese möchten sich melden beim Revier in Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

