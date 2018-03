POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Mosbach: Zeugen nach Unfall gesucht

Wer beschädigte eine Steinsäule im Mosbacher Gartenweg? Diese Frage beschäftigt die Mosbacher Polizei. An der Unfallstelle wurde ein Blinkerglas aufgefunden, zudem befanden sich blaue Lackantragungen an der Begrenzungsmauer. Als Unfallzeit wird der Donnerstag und hier die Zeit zwischen 8.30 Uhr und 15.30 Uhr angenommen. Hinweise zum möglichen Unfallverursacher nimmt das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 entgegen.

Buchen: Lkw Fahrer als Zeuge gesucht Zu einer Berührung der Außenspiegel bei einem Überholvorgang auf der Landesstraße zwischen Eberstadt und Buchen Ost, kam es am Donnerstagmorgen, gegen 6.30 Uhr. Die Fahrerin eines BMW überholte einen vorausfahrenden Lkw. Zeitgleich kam ein Opel auf der Gegenfahrbahn entgegen. Der Fahrer des Opels versuchte noch durch Ausweichen in den Grünstreifen einen Zusammenstoß zu vermeiden. Trotzdem kam es zu einer Berührung der Außenspiegel. Die Polizei sucht nun nach dem Fahrer des Lkws, der seine Fahrt nach dem Vorfall fortsetzte und möglichen weiteren Zeugen des Überholvorganges. Hinweise werden beim Polizeirevier Buchen unter der Telefonnummer 06281 9040 entgegengenommen.

Buchen: Abendessen ruft Feuerwehr auf den Plan Weil es in einer Wohnung in der Lessingstraße in Buchen am Donnerstagabend zu einer Rauchentwicklung kam und eine Anwohnerin erkennen konnte, dass die Herdplatte in der besagten Wohnung an ist, alarmierte sie die Feuerwehr. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte war die Wohnung bereits gelüftet. Auf dem Herd befand sich ein Topf mit eingebranntem Essen. Ein Sachschaden ist nicht entstanden. Die Feuerwehr Buchen war mit 18 Mann im Einsatz.

Seckach: Diebe schlagen Autoscheiben ein Gleich vier Fahrzeuge wurden auf einem Parkplatz in der Zimmerner Osterburkener Straße, Bahnhof Adelsheim-Nord, eingeschlagen. Unbekannte nutzten die Abwesenheit der Fahrzeugbesitzer am Donnerstag in der Zeit von 6.40 Uhr bis 17.45 Uhr aus um die Pkw zu öffnen. Aus einem Wagen wurde ein Garagentoröffner, eine Medaille und ein Schließfachschlüssel entwendet, bei den anderen Fahrzeugen ist bislang unbekannt, ob etwas entwendet wurde oder nicht. Zeugen, die im dortigen Bereich verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeiposten Adelsheim, Telefon 06291 648770, zu melden.

Mosbach: Randalierer im Polizeirevier Nur mit vereinten Kräften gelang es den Polizeibeamten vom Polizeirevier Mosbach am Donnerstagmittag einen Randalierer zu bändigen, der sich einer gerichtlich angeordneten Ingewahrsamnahme widersetzte. Der 28-jährige Rabauke biss einem Polizeibeamten in den Finger und versuchte mehrfach sich selbst zu verletzen. Schlussendlich musste er sich geschlagen geben. Nun wartete eine Anzeige wegen Widerstands gegen Vollstreckungsbeamte auf den Mann.

