POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 02.03.2018 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Öhringen/A6: Sprinterfahrer schwer verletzt

Bei einem Auffahrunfall am Freitagmorgen, gegen 07 Uhr, auf der A6 zwischen Neuenstein und Öhringen, wurde der Fahrer eines Sprinters mit polnischer Zulassung schwer verletzt. Der Fahrer war zuvor auf der Ausfahrtspur eines dortigen Parkplatzes ungebremst auf einen in den Parkplatz fahrenden Sattelzug aufgefahren. Die Ausfahrspur des Parkplatzes, der rechte und der mittlere Fahrstreifen mussten für die Dauer der Unfallaufnahme gesperrt werden. Warum der Fahrer ungebremst auf den Sattelzug auffuhr, ist derzeit Gegenstand der Unfallermittlungen. Über die Höhe des Sachschadens ist nichts bekannt, am Sprinter entstand Totalschaden.

Künzelsau: Zeugen nach Unfall auf Zebrastreifen gesucht Auf dem Zebrastreifen in der Amrichshäuser Straße, Höhe Hausnummer 4 in Künzelsau, ist es am Montagmittag, gegen 13 Uhr, zu einem Verkehrsunfall gekommen. Ein 10-jähriges Mädchen wollte den Fußgängerüberweg überqueren und wurde hierbei vom rechten Außenspiegel eines VW-Polo am Arm gestreift. Das Mädchen verletzte sich hierbei leicht. Die Polizei in Künzelsau sucht nun Zeugen des Unfalls. Hinweise werden an das Revier unter der Telefonnummer 07940 9400 erbeten.

Niedernhall: Kennzeichen auf Autohausparkplatz entwendet Beide Kennzeichen eines Suzuki wurden in der Nacht von Dienstag auf Mittwoch auf dem Gelände eines Autohauses in der Niedernhaller Salzstraße entwendet. Der Besitzer des Wagens stellte diesen zur Reparatur bereits am Vorabend ab. Ein Mitarbeiter der Firma bemerkte das Fehlen der Nummernschilder am Mittwochmorgen, dachte aber, dass der Besitzer diese abgeschraubt hätte. Bei einem Anruf seitens der Werkstatt beim Wagenbesitzer am Donnerstagmorgen wurde der Diebstahl dann offenkundig. Von den Kennzeichen, KÜN-NC 90, fehlt seither jede Spur, sie wurden aus der Halterung herausgerissen. Zeugen, die zur Tatzeit möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen machen konnten oder denen die Kennzeichen im Straßenverkehr auffallen, werden gebeten, sich umgehend beim Polizeiposten Niedernhall unter der Rufnummer 07940 8290 zu melden.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell