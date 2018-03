POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2018 mit Berichten aus dem Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Weikersheim: Zimmerbrand durch Aschenbecher?

Vermutlich die Glut einer Zigarette, in Verbindung mit dem derzeit herrschenden starken Wind, war ursächlich für einen Zimmerbrand in der Weikersheimer Erasmus-Widmann-Straße am Mittwochnachmittag. Das Feuer brach nach bisherigem Ermittlungsstand in einem Aschenbecher auf einem Holztisch auf der Terrasse des Gebäudes aus. Das Feuer griff auf umliegende Holz- und Kunststoffteile über und lies sogar die Glastür zum Schlafzimmer bersten. Nun fingen der Vorhang und weitere Gegenstände im Raum an zu brennen. Der Bewohner, der zwischenzeitlich auf das Geschehen aufmerksam wurde, versuchte noch gemeinsam das Feuer zu löschen und die Gegenstände von der Terrasse zu bekommen. Hierbei verletzte er sich leicht und wurde vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. Die Feuerwehr Weikersheim war mit drei Fahrzeugen und 16 Mann im Einsatz und hatte den Brand schnell unter Kontrolle.

Bad Mergentheim: Unfallzeugen gesucht 2.000 Euro Sachschaden hinterließ ein Unbekannter mit weißem Fahrzeug an einem in der Bad Mergentheimer Mühlwehrstraße abgestellten Skoda. Als Unfallzeitpunkt kommt der Mittwochnachmittag, zwischen 13 und 16 Uhr in Frage. Die Schäden überziehen beide Türen der Fahrerseite des geparkten Wagens. Die Polizei sucht nun mögliche Unfallzeugen, die den Vorfall auf dem Parkplatz hinter Gebäude Nummer 29 beobachten konnten. Hinweise werden an das Revier Bad Mergentheim unter Telefon 07931 5499 0 erbeten.

Bad Mergentheim: Frau mit rotem Pkw gesucht Eine Frau, circa 50 Jahre alt, mit rotem Kleinwagen, ähnlich einem VW-Polo, parkte am Dienstagnachmittag, gegen 16.15 Uhr, auf einem Parkplatz gegenüber einer Arztpraxis in der Bad Mergentheimer Straße (gegenüber Nummer 21) rückwärts aus und stieß hierbei mit dem Heck ihres Fahrzeugs gegen einen geparkten Daimler. Laut einem Zeugen stieg die Frau aus und begutachtete den Schaden. Der Zeuge wiederum ging in die Arztpraxis und fragte nach dem Besitzer des Daimlers. Als er zurückkam war der rote Wagen weg, keine Spur von der Verursacherin. Eine Nachricht hinterließ sie nicht am Wagen, dafür einen Schaden von fast 1.500 Euro. Die Polizei Bad Mergentheim sucht nun Zeugen des Vorfalls. Diese werden gebeten sich unter der Telefonnummer 07931 54990 zu melden.

Lauda-Königshofen/Tauberbischofsheim: Sammler auf Parkplätzen unterwegs Auf dem Parkplatz des Tauber-Centers in Lauda-Königshofen und auf dem Parkplatz mehrerer Lebensmittelmärkte in Tauberbischofsheim, waren am Mittwochmittag Bettler unterwegs die angaben, für behinderte und taubstumme Kinder Geld zu sammeln. Die mutmaßlichen Bettler führten eine Kladde mit sich. Bei diesen Vorfällen handelte es sich um Fälle sogenannten Sammlungsbetrugs. Die Polizei Tauberbischofsheim konnte ein Fahrzeug mit französischem Kennzeichen kontrollieren. Im Inneren des Wagens wurde eine sogenannte Spenderliste und Bargeld aufgefunden werden. Die Insassen waren einschlägig mit gleichgelagerten Fällen bekannt. Weitere mögliche Geschädigte werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim unter der Telefonnummer 09341 810 zu melden.

Grünsfeld: Diebstahl aus Rohbau Aus einem Rohbau im Grünsfelder Kirschenweg stahlen Unbekannte in der Nacht zum Mittwoch Elektromaschinen im Wert von ungefähr 1.600 Euro. Um ins Gebäude zu gelangen brachen die Täter eine Hintertür auf. Der Einbruchsschaden wird auf ungefähr 1.500 Euro beziffert. Zeugen, die in der Nacht zum Mittwoch im Bereich des Kirschenwegs verdächtige Wahrnehmungen machen konnten, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim/Lauda-Königshofen: Blaues Pulver löst Gefahrguteinsatz aus Der Disponent einer Entsorgungsfirma einer Firma aus Lauda-Königshofen teilte dem Polizeirevier Wertheim am Dienstagnachmittag mit, dass ein Arbeiter der Firma über Atembeschwerden klagen würde. Der Arbeiter hatte zuvor in Wertheim eine blaue Tonne mit Altpapier geleert und war dort in Berührung mit einem blauen Pulver gekommen. Die Besitzerin der blauen Tonne gab an, dass sie am Dienstagmittag die Tonne wieder ins Haus stellen wollte und an deren Rand blaues Pulver bemerkte. Sie beschrieb das Pulver als Farbpulver, ähnlich dem, welches bei sogenannten Farbfesten (Holi-Festivals) benutzt wird. Die Frau hatte ihre Tonne bereits ausgewaschen, sodass kein Pulver gesichert werden konnte. Die Dame hatte keine Beschwerden und gab an, das Pulver nicht selbst in die Tonne eingebracht zu haben. In Lauda-Königshofen lief zeitgleich ein Gefahrguteinsatz der Feuerwehr bei der Entsorgungsfirma in der Tauberstraße in Lauda-Königshofen an. Der gesamte Gefahrgutzug der Feuerwehr Main-Tauber war hierbei mit 56 Mann und mehreren Fahrzeugen im Einsatz. Es konnten weder in dem besagten Transportfahrzeug noch in mehreren Tonnen Papiermüll Rückstände des Pulvers festgestellt werden. Die Polizei in Wertheim, Telefon 09342 91890, sucht nun Zeugen des Vorfalls. Die Ermittlungen dauern an.

Wertheim: Sachbeschädigung im "Rosengarten" In der Parkanlage "Rosengarten" in Wertheim wurden im Zeitraum von Montag, 26. Februar bis Dienstag, 27. Februar an sechs rechteckigen und zwei runden Bodenleuchten die Gläser mutwillig eingeschlagen. Zudem wurden zwei Standleuchten auf diese Art und Weise zerstört. Der Schaden beziffert sich auf 4.300 Euro. Hinweise zu möglichen Tätern nimmt das Revier in Wertheim unter der Telefonnummer 09342 91890 entgegen.

Külsheim: Forstmaschine kracht gegen Strommast Aufgrund der tiefen Temperaturen, funktionierte die Lenkung einer Forstmaschine offenbar nicht mehr einwandfrei, sodass dessen Fahrer beim Abbiegen in einen Feldweg gegen einen Drahtzaun krachte. Dahinter befand sich ein Holzstrommast, der durch den Aufprall abgerissen wurde und nur durch die Stromleitungen am Umfallen gehindert wurde. Der Sachschaden am Gartenzaun beläuft sich auf circa 500 Euro, der Schaden an dem Strommast kann derzeit noch nicht beziffert werden.

Wertheim: Einbruchsversuch in Bäckereiverkaufsstelle Eine Bäckerverkaufsstelle in der Wertheimer Brückengasse, mussten Unbekannte ohne Beute wieder verlassen. Sie hebelten zuvor eine Nebeneingangstür auf und gelangten so ins Innere. Offenbar erzürnt darüber, dass sie nichts fanden traten die Diebe gegen eine Schrankabschlussblende und warfen ein Blechregal um, sodass ein Sachschaden von circa 1.000 Euro entstand.

Rückfragen bitte an:



Polizeipräsidium Heilbronn

Telefon: 07131 104-10 17

E-Mail: heilbronn.pp@polizei.bwl.de

http://www.polizei-bw.de/

Original-Content von: Polizeipräsidium Heilbronn, übermittelt durch news aktuell