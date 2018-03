POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2018 mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Walldürn: Unfallflucht - Zeugen gesucht

Über 1.000 Euro Sachschaden verursachte ein bislang unbekannter Fahrzeugführer bei einem Verkehrsunfall am Mittwoch, gegen 10.30 Uhr, in der Tiefgarage Am Schloss in der Bugstraße in Walldürn. Dort war ein weißer Suzuki geparkt, welcher am vorderen linken Radlauf und am Kotflügel eventuell durch ein anderes Fahrzeug beim Ein- oder Ausparken beschädigt worden war. Der Polizeiposten Walldürn bittet Zeugen unter der Telefonnummer 06282 926660 um Hinweise.

Elztal: Einbruch in Wohnhaus

Ein derzeit unbewohntes Wohnhaus in der Straße Im Bannholz in Rittersbach haben sich Einbrecher im Zeitraum zwischen 11. Februar und vergangenen Sonntag als Ziel ausgesucht. Über ein Fenster an der Gebäuderückseite gelangten die unbekannten Personen in das Gebäude und verursachten nicht nur durch den Aufbruch an sich Sachschaden, sondern auch einen Diebstahlschaden, da sie aus dem Innern einen Tresor stahlen. Die Tat wurde am Sonntag festgestellt. Der genaue Tatzeitpunkt lässt sich nicht konkretisieren. Dennoch sucht der Polizeiposten Schefflenz unter der Telefonnummer 06293 233 Zeugen, welche in letzter Zeit möglicherweise verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben.

