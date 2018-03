POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 01.03.2018 mit Berichten aus dem Hohenlohekreis

Heilbronn (ots) - Künzelsau: Sattelzug übersehen

2.000 Euro Sachschaden entstand am Mittwochmittag bei einem Verkehrsunfall in Künzelsau. Eine 56-Jährige war gegen 12 Uhr mit ihrem Fiat auf der Robert-Bosch-Straße aus Richtung Waldenburger Straße kommend unterwegs und hielt zunächst hinter einem mit eingeschaltetem Warnblinker stehenden Linienbus an. Nach kurzer Wartezeit entschied sich die Frau aber dann doch den Bus zu überholen, wobei sie aber offensichtlich einen zu diesem Zeitpunkt bereits überholenden Sattelzug übersah, sodass es zum Zusammenstoß der beiden Fahrzeuge kam. Glücklicherweise wurde bei dem Unfall keiner der Beteiligten verletzt. Am Fiat entstand 2.000 Euro, am Sattelzug dagegen entstand kein Sachschaden.

Niedernhall: Spiegel beschädigt

Ein unbekannter Autofahrer beschädigte vermutlich beim Ausparken am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 10.15 Uhr, in Niedernhall einen Ford Ka und fuhr danach einfach weg. Der 34-jährige Besitzer des Fords parkte diesen auf einem Supermarktparkplatz in der Criesbacher Straße. Als er wenig später wieder an sein Auto zurückkam, bemerkte er einen frischen Schaden am Außenspiegel. Ein Unbekannter muss beim Ausparken mit seinem PKW gegen diesen geraten sein, sodass das Glas des Spiegels beschädigt wurde. Ohne sich um den angerichteten Schaden zu kümmern fuhr der Schadensverursacher einfach weiter. Zeugen, die den Vorfall beobachtet haben, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400 in Verbindung zu setzen.

Künzelsau/Gaisbach: Herrenfahrrad gestohlen

Offensichtlich auf ein silbernes Herrenfahrrad hatte es ein Dieb am Mittwoch, zwischen 10 Uhr und 11 Uhr, in Gaisbach abgesehen. Der Besitzer des Zweirads der Marke "Alu Star" stellte dieses in der Robert-Bosch-Straße mit einem Stahlseilschloss gesichert ab. Als er eine Stunde später wieder zurückkam, war sein Fahrrad verschwunden. Das Rad verfügt über eine 24-Gang-Schaltung und eine verstärkte Federung. Hinweise auf den Dieb oder den Verbleib des Fahrrads gehen an das Polizeirevier Künzelsau unter der Telefonnummer 07940 9400.

Pfedelbach: Einbruch

Ein Wohnhaus in der Pfedelbacher Lessingstraße suchten Einbrecher am Mittwoch, zwischen 19 Uhr und 21.15 Uhr, heim. Die Unbekannten verschafften sich zunächst über die Terrassentür Zutritt zu den Wohnräumen und stöberten dann dort nach Stehlenswertem. Unglücklicherweise wurden die Langfinger auch fündig und entwendeten Schmuck, Bargeld sowie Elektrogeräte. Zeugen, denen im genannten Tatzeitraum Verdächtiges aufgefallen ist, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier Öhringen unter der Telefonummer 07941 9300 in Verbindung zu setzen.

Bretzfeld: Holzschuppenbrand

Noch unbekannt ist die Ursache eines Brandes, bei dem ein selbstgebauter Holzschuppen in der Bretzfelder Hermann-Wörner-Straße komplett zerstört wurde. Die Feuerwehr Bretzfeld rückte am Mittwochnachmittag mit fünf Fahrzeugen und 35 Einsatzkräften aus um das Feuer zu löschen. Es bestehen bislang keine Hinweise auf ein Fremdverschulden.

