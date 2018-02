POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 28.02.2018 zu einem Unglücksfall bei Creglingen

Heilbronn (ots) - Creglingen: Tragisches Unglück am Seldenecker See

Seinen 8-jährigen Enkel konnte ein 79-Jähriger noch retten nachdem dieser beim Schlittschuhfahren am Dienstagnachmittag in den Seldenecker See eingebrochen war. Er selbst kam bei der Rettungsaktion auf tragische Weise ums Leben. Gemeinsam mit seinem Enkelkind war der Mann zum Seldenecker See gegangen. Nachdem sich der Großvater vergewisserte, dass die Eisdecke dick genug fürs Schlittschuhfahren war, gestattete er dem Jungen mit den Schlittschuhen aufs Eis zu gehen. Der 8-Jährige brach jedoch ein. Mit Hilfe seines Opas gelang es dem Jungen wieder aus dem eiskalten Wasser zu gelangen. Dieser brach hierbei selbst ein und kam mit eigener Kraft nicht mehr aus dem See. Einem Ersthelfer gelang es, den Mann an den Rand des Sees zu bringen. Zwischenzeitlich waren Angehörige vor Ort und gemeinsam gelang es, den Mann an Land zu ziehen. Trotz sofort eingeleiteter Reanimationsmaßnahmen der Ersthelfer und des Rettungsdienstes, konnte der 79-Jährige nicht mehr gerettet werden. Der Rettungsdienst war mit drei Fahrzeugen und einem Rettungshubschrauber vor Ort. Die Freiwillige Feuerwehr Creglingen war mit drei Fahrzeugen und 12 Mann im Einsatz, ebenfalls die Feuerwehr aus Finsterlohr mit fünf und die DLRG mit zwei Einsatzkräften. Norfallseelsorger kümmerten sich um die Angehörigen.

