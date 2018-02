Heilbronn (ots) - Mehrere Fahndungserfolge durch so genannte DNA-Treffer

Regelmäßig wird durch die Polizei an Tatorten auch nach DNA-Spuren gesucht. Im letzten Jahr gelang es Beamten der Polizeireviers Buchen und des Polizeipostens in Walldürn mehrfach an Tatorten im Raum Walldürn bei der Spurensicherung menschliche DNA sicherzustellen. Dies führte nun zur Aufklärung von gleich drei Straftaten. Die an den Tatorten aufgefundene DNA stimmt nämlich mit dem genetischen Abdruck eines Mannes überein, was vor kurzem ein Abgleich der Spuren mit der DNA-Analysedatei beim Bundeskriminalamt ergab. Bei den ersten beiden Taten handelt es sich um Sachbeschädigungen, welche Ende Februar 2017 in Walldürn begangen worden waren. Dabei wurden an zwei parkenden Fahrzeugen die Außenspiegel und Scheinwerfer beschädigt. Offenbar hatte der Täter sich bei seinem Handeln verletzt, da er jeweils Blutspuren hinterließ, die später dann von den Beamten entdeckt und gesichert werden konnten. Demselben Mann konnte auch eine weitere Straftat nachgewiesen werden. Diese ereignete sich am 31.03.2017 in Walldürn und dabei war eine Frau von einem zunächst unbekannten Mann mit Pfefferspray attackiert worden. Aufgrund der lautstarken Gegenwehr des 46-jährigen Opfers ergriff der Mann die Flucht, ließ sein Pfefferspray aber am Tatort zurück. Auch daran konnten Spezialisten des Kriminalkommissariats Tauberbischofsheim DNA-Material finden. Der Abgleich dieser Spuren führte dann ebenfalls zum Treffer. Spurenverursacher und somit dringend Tatverdächtiger ist wie bei den Sachbeschädigungen ein Mann, gegen den mittlerweile von der Staatsanwaltschaft Mosbach Anklage erhoben wurde.

