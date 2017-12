POL-HN: PP Heilbronn, Stand 09.30 Uhr

Heilbronn (ots) - Stadt- und Landkreis Heilbronn Heilbronn: Vor Polizei geflüchtet Am 23.12.2017, gegen 02.40 Uhr, beschleunigte auf der Karlsruher Straße ein 20-jähriger sei-nen Nissan Micra um offensichtlich vor einem Streifenwagen zu flüchten. Auf seiner Fahrt, innerhalb der Stadt Heilbronn, in Richtung Heilbronn-Böckingen fuhr er deutlich über 100 Km/h. Beim Abbiegen auf die Neckartalstraße schleuderte er in den Grünstreifen. Noch vor Eintreffen der Streife gelang es dem jungen Mann wieder auf die Fahrbahn zurück zu kommen und seine Fahrt Richtung Lauffen fort zu setzen. Mit über 150 km/h befuhr er nun die Bundesstraße 27. Dabei überholte er mehrfach rücksichtslos, so dass nur der Gegenverkehr einen Frontalzusammenstoß verhindern konnte. Die hier gefährdeten Pkw-Lenker mussten ihren Pkw teilweise bis zum Stillstand abbremsen um nicht gerammt zu werden. Der Pkw-Lenker versuchte im Anschluss sich im Stadtgebiet Lauffen mit deutlich zu hoher Geschwindigkeit abzusetzen. Letztendlich konnte der Raser doch noch von der Polizei gestoppt werden. Bei der Überprüfung hatte er über 0,7 Promille. Sein Führerschein wurde einbehalten, nachdem er eine Blutprobe abgeben musste. Das Polizeirevier Heilbronn-Böckingen, 07131/204060, sucht noch Zeugen und Geschädigte des Rasers.

Weinsberg: Betrunken Einparken klappt nicht immer Am Freitag, 22.12.2017, gegen 19.55 Uhr, parkte eine 50-jährige ihren BMW in der Hauptstra-ße. Vermutlich auf Grund ihrer alkoholischen Beeinflussung fuhr sie dabei mehrfach gegen einen geparkten Volvo. Obwohl sie von einem Zeugen auf ihr Verhalten und den angerichteten Schaden angesprochen wurde fuhr sie von der Unfallstelle weg.

Durch diesen aufmerksamen Zeugen gelang es die Fahrerin zu ermitteln und dafür Sorge zu tragen, dass die Geschädigte nicht auf dem angerichteten Schaden sitzen bleiben wird. Die Unfallverursacherin hatte 1,5 Promille. Der Schaden beträgt insgesamt ca. 3.000 Euro. Obligatorisch waren eine Blutprobe und die Einbehaltung des Führerscheines für solch ein Verhalten

Bad Rappenau: Pkw durch Lkw beschädigt Ein unbekannter Lkw-Lenker beschädigte, vermutlich beim Rangieren, einen ordnungsgemäß im Buchäckerring, vor einer Kunststofffabrik, geparkten weißen Golf GTI. Dieser war am 19.12.2017, in der Zeit zwischen 08.00 Uhr und 17.00 Uhr dort abgestellt. Der Golf wurde hinten links im Bereich der Heckklappe und Stoßstange beschädigt. Der Lkw entfernte sich, ohne sich um den entstandenen Schaden in Höhe von ca. 3.000 Euro zu küm-mern.

Leingarten: Am Freitag, 22.12.2017, kurz vor 19.00 Uhr, stellte eine Streife auf dem Gleisbereich in der Ep-pinger Straße einen Daimler-Benz fest, der versuchte die Gleisanlage zu befahren. Nachdem der Pkw vermutlich zu früh abgebogen war und dann das Gleisbett in Richtung Bahnhof befahren wollte blieb er kurz darauf im Schotterbett stecken. Bei der anschließenden Kontrolle der

65-jährigen Fahrzeuglenkerin wurde festgestellt, dass diese über 2 Promille hatte. Die Frau musste eine Blutprobe über sich ergehen lassen, ihr Führerschein wurde einbehalten. Der Bahnverkehr wurde bis zur Bergung des Pkw durch einen Abschleppdienst gesperrt werden.

Neckar-Odenwaldkreis Neckarzimmern: Schranke beschädigt Am 22.12.2017, in der Zeit zwischen 07.00 Uhr und 11.00 Uhr, beschädigte ein Unbekannter mit seinem Fahrzeug eine Zufahrtsschranke an der Steige 50. Für die Evangelische Jugendbildungsstätte entstand dadurch ein Sachschaden von ca. 1000 Euro.

Buchen: Einbruch Am Samstag, 23.12.2017, gegen 00.10 Uhr, löste die Alarmanlage an einem Baumarkt in der Carl-Benz-Straße aus. Unbekannte hatten zunächst die Eingangstür zum Markt und anschlie-ßend die Schiebetüre zur Bäckerei aufgewuchtet. Vermutlich flüchteten die Unbekannten nachdem der Alarm ausgelöst hatte. Ob etwas entwendet wurde kann zum jetzigen Zeitpunkt noch nicht gesagt werden.

Ravenstein, Hüngheim: Kurze Abwesenheit des Busfahrers ausgenutzt Am Samstag, 23.12.2017, zwischen 01.00 Uhr und 01.10 Uhr, gelang es Unbekannten einen Kleinen Reisebus zu öffnen, während der Busfahrer seine Fahrgäste in einer Gaststätte abholte. Aus dem Bus wurde ein Lkw-Navigationsgerät der Marke Becker; 1 Pkw-Navigationsgerät, unbekannter Marke, zwei Atlanten und, ein Verbindungskabel für Zigarettenanzünder entwendet. Die Gegenstände befanden sich in einem kleinen schwarzen Koffer, welcher im Fußraum der Beifahrertüre abgestellt war. Das Polizeirevier Buchen, 06281/9040, sucht Zeugen, die zum Tatzeitpunkt Personen in der Nähe des Buses gesehen haben.

Hohenlohekreis Öhringen: Traurige Weihnachten wird es dieses Jahr für einen 8-jährigen Jungen aus Öhringen geben. Der Junge hatte am Freitag, 22.12.2017, in der Zeit zwischen 15.15 Uhr und 17.50 Uhr, seine Oma in der Straße Am Zwetschgenwälde besucht. Er stellte sein BMX Rad vor der Eingangstreppe ab. Nach einer halben Stunde war dieses verschwunden. Es wurde von einem Unbekannten in dieser Zeit entwendet. Das BMX Fahrrad für Kinder ist auffällig neonorange, trägt die Aufschrift Fishbone und hat teilweise entfernte Aufkleber. Der Zeitwert dürfte ca. 200 Euro betragen. Das Polizeirevier Öhringen, 07941/9300, sucht Zeugen, die Angaben zum Verbleib des Fahrrades machen können.

Öhringen: Unfallflucht Der Geschädigte parkte am Donnerstag, den 21.12.2017, gegen 17:15 Uhr, seinen Pkw, DB-Viano, rot, mit KÜN-Kennzeichen, auf dem Parkplatz eines Einkaufsmarktes in der Haller Stra-ße. Erst am nächsten Tag bemerkte er, dass der hintere Stoßfänger rechts eingedrückt war. Es bleibt nur die Erklärung, dass jemand beim Ausparken seinen Pkw beschädigt hatte und da-nach ohne sich um den Schaden zu kümmern, die Unfallstelle verlassen hatte. Der Schaden beläuft sich auf ca. 2.000 Euro. Da vom Verursacher bisher noch nichts bekannt ist, sucht das Polizeirevier Öhringen, 07941/9300, Zeugen, die Angaben zum Verursacher machen können.

Main-Tauber-Kreis Freudenberg: Böse Überraschung In der Nacht von Donnerstag auf Freitag parkte ein Eigentümer in der Lindtalstraße seinen Pkw Lada Niva unter seinem Carport. Der Pkw parkte mit der Front in Richtung Straße. Als der Eigentümer morgens zu seinem Pkw kam musste er feststellen, dass die beiden Scheinwerfer und das rechte Blinkerglas durch Unbekannte eingeschlagen worden waren. Der Sachschaden beträgt mindestens 500 Euro.

