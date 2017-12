POL-HN: PRESSEMITTEILUNG vom 22.12.2017 Main-Tauber-Kreis

Heilbronn (ots) - Creglingen: Mopeddieb gestellt Am Donnerstagabend wurde in einem Creglinger Teilort ein Kleinkraftrad der Marke Kreidler aus einem Schuppen entwendet. Die Tür des Schuppens wurde aufgebrochen, das Kleinkraftrad herausgeschoben und mit diesem weggefahren. Aufgrund eines Verdachts konnte recht schnell ein Tatverdächtiger ermittelt werden. Das Zweirad wurde aufgefunden und konnte dem Besitzer wieder zurückgegeben werden. Gegen den 17-jährigen Tatverdächtigen wird derzeit ermittelt.

Weikersheim: Durstige Einbrecher Am Donnerstag zwischen 12:00 Uhr und 20:30 Uhr wurde in einem Club am Sportgelände in Weikersheim eingebrochen. Unbekannte wuchteten die Tür des Gebäudes auf, um sich so Zugang zu verschaffen. Im Inneren wurde die Kasse ausgeräumt, in der sich etwas Bargeld befand. Zudem wurden mehrere Flaschen an Spirituosen entwendet. Hinweise auf die Einbrecher hat die Polizei keine.

Bad Mergentheim: 80 Meter lange Ölspur Am Donnerstagmorgen verursachte ein Lkw eine 80 Meter lange Ölspur im Füsilierweg in Bad Mergentheim. Vermutlich entstand die Ölspur aufgrund von einer geplatzten Ölleitung. Die Feuerwehr Bad Mergentheim streute und sicherte die Fahrbahn ab.

Tauberbischofsheim: Fahrfehler führt zur Landung im Acker Ein 24-Jähriger fuhr am Donnerstagnachmittag mit seinem VW Golf von Tauberbischofsheim in Richtung Großrinderfeld. Sein Wagen geriet in der dortigen "70er-Zone" vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers ins Schlingern und landete im Acker. Der junge Mann versuchte noch Gegenzulenken, was ein Abkommen von der Fahrbahn nicht verhindern konnte. Wegen des Untergrundes fuhr sich sein Auto im Acker fest und musste von einem Abschleppdienst geborgen werden. Dies verursachte eine 15 minütige Vollsperrung der Straße. Es entstand ein Sachschaden am Golf von 1.000 Euro.

Lauda-Königshofen: Rollerfahrer fährt entgegen der Fahrtrichtung Ein 66-Jähriger fuhr mit seinem Roller am Donnerstag entgegen der Einbahnstraße die Josef-Schmitt-Straße in Lauda-Königshofen entlang. Im Kreuzungsbereich Bahnhofstraße kam es zwischen dem Krad und einem ordnungsgemäß von rechts kommenden Pkw zur Kollision. Während der Unfallaufnahme entfernte sich der 66-Jährige immer wieder vom Unfallort und lief zu seinem Roller, der 50 Meter von der Unfallstelle entfernt stand. Bei der Befragung durch die Polizei gab er lediglich an alleinbeteiligt gestürzt zu sein und dass er weiter müsse. Er wurde aufgrund seiner mittelschweren Verletzung ins Krankenhaus verbracht.

Lauda-Königshofen: Zerkratztes Fahrzeug Ein Unbekannter Täter beschädigte im Zeitraum vom Mittwoch, 12 Uhr bis Donnerstag, 11 Uhr in der Talstraße in Lauda-Königshofen einen silbernen VW Golf. An dem Golf wurde die gesamte Fahrerseite, beginnend vom hinteren Kotflügel, über beide Türen bis zum vorderen Kotflügel mit einem unbekannten spitzen Gegenstand zerkratzt. Es entstand ein Sachschaden von 2.000 Euro. Hinweise auf die Täter werden erbeten an den Polizeiposten Lauda-Königshofen, Telefon 09343 62130.

Tauberbischofsheim: Fehlgeschlagener Einbruch Im Zeitraum vom Mittwoch, 16.30 Uhr bis Donnerstag, 6.45 Uhr versuchte ein Unbekannter Täter in der Tiefgarage am Schloßplatz in Tauberbischofsheim mit einem Backstein die Fensterscheibe eines Pkw einzuschlagen. Bei dem Auto handelte es sich um einen VW Passat, welcher auf Ebene C geparkt war. Der Einbruch in den Wagen schlug fehl, allerdings wurde die Scheibe beschädigt. Der entstandene Sachschaden beläuft sich auf 150 Euro. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, werden Zeugen, die im Tatzeitraum im Bereich der Tiefgarage verdächtige Personen gesehen haben, gebeten, sich beim Bezirksdienst in Tauberbischofsheim, Telefon 09341 810, zu melden.

Wertheim: Illegale Müllentsorgung Durch die Polizei in Wertheim wurde am Mittwochnachmittag festgestellt, dass in der Höhe der Staustufe Wertheim-Eichel, am Überholverbotsschild in Richtung Wertheim-Urphar, illegal über die Leitplanke hinweg eine größere Menge an Plastikummantelungen von Kupferkabeln entsorgt wurden. Hinweise auf die Täter werden erbeten an das Polizeirevier Wertheim, Telefon 09342 91890.

Wertheim: Handtaschendiebstahl Ein Unbekannter entwendete am Donnerstag gegen 14.30 Uhr auf dem Parkplatz eines Supermarkts in der Bismarckstraße in Wertheim die Handtasche einer 45-Jährigen. Die Frau ließ ihre dunkelgraue Handtasche am Einkaufswagen hängen als sie diesen in der Einkaufswagensammelbox wieder verräumte. Kurze Zeit später nachdem sie von dem Parkplatz wegfuhr, fiel ihr auf, dass sie ihre Handtasche am Einkaufswagen vergessen hatte. Als sie nach circa zehn Minuten zum Parkplatz zurückkehrte, war ihre Handtasche nicht mehr da. Auch eine Absuche und Nachfrage im Supermarkt verlief ergebnislos. Gegen 17 Uhr teilte eine Beschäftigte eines Bekleidungsgeschäftes in der Weingärtner Straße/Ecke Bismarckstraße mit, dass eine Kollegin von ihr die entwendete Handtasche auf dem Parkplatz des Bekleidungsgeschäftes zwischen der Beifahrerseite ihres Fahrzeugs und eines direkt daneben geparkten goldfarbenen Autos auf dem Boden aufgefunden habe und in das Bekleidungsgeschäft brachte. In der Tasche fehlte die Geldbörse mit einigem Bargeld, EC-Karte und weiterem Inhalt. Da die Polizei keine Hinweise auf die Täter hat, werden Zeugen, die im Tatzeitraum von 14.30 Uhr bis 17 Uhr im Bereich der Bismarckstraße und der Weingärtner Straße/Ecke Bismarckstraße eine Person mit entsprechender Handtasche beziehungsweise jemanden gesehen haben, der die Tasche zwischen den Fahrzeugen abstellte oder sich auffällig verhielt, sich beim Polizeirevier in Wertheim, Telefon 09342 91890, zu melden.

