POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 22.12.2017 mit Berichten aus dem Stadt- und Landkreis Heilbronn

Heilbronn (ots) - Heilbronn: Großer Sachschaden durch Zerstörungswut

Sachschaden in Höhe von wahrscheinlich 20.000 Euro richteten Unbekannte in der Nacht zum vergangenen Sonntag an. Vermutlich in der Zeit zwischen 4.30 Uhr und 7.30 Uhr beschossen die Täter in der Mannheimer Straße in Heilbronn hängende beleuchtete Glasscheiben mit dem Schriftzug "Bildungscampus". Bei der Tatwaffe handelt es sich offensichtlich um ein Luftgewehr. Am Tatort wurden Geschosse, sogenannte Diabolos gefunden. Der Sachschaden wird auf 12.000 Euro geschätzt. In der selben Nacht wurde auch auf die Scheiben des Aufzugturms der Fußgängerbrücke über die Bahngleise, in der Nähe des ersten Tatorts, geschossen. Hier geht die Polizei von einem Schaden in Höhe von etwa 8.000 Euro aus. Da es bislang noch keine Hinweise auf die Täter gibt, sucht die Polizei Zeugen, die sich unter der Telefonnummer 07131 104-2500 beim Revier Heilbronn melden möchten.

Bad Rappenau: Unfallursache Hustenanfall

Zum Glück nur leichte Verletzungen erlitt ein Fußgänger am Donnerstagvormittag bei einem Unfall in Bad Rappenau. Der 66-Jährige überquerte an einem Fußgängerüberweg die Raiffeisenstraße in Richtung Bahnhof. Gleichzeitig befuhr eine 34-Jährige mit ihrem Skoda die Raiffeisenstraße. Als ihr auf dem Rücksitz befindliches Kind einen Hustenanfall bekam, war die Frau kurz abgelenkt und übersah deshalb offensichtlich den Fußgänger. Der PKW streifte den Mann, der dadurch leichte Verletzungen erlitt.

Heilbronn: Kein Freund der Polizei

Offensichtlich stark alkoholisiert kam am späten Donnerstagnachmittag am Rande des Heilbronner Weihnachtsmarkts ein 23-Jährige zu einer Fußstreife der Polizei. Da er die Beamten verbal provozierte, wurde er weggeschickt. Er gab keine Ruhe, so dass gegen ihn ein Platzverweis ausgesprochen wurde. Danach ging er weg, allerdings nur etwa 20 Meter, dann begann er, aus vermeintlich sicherer Entfernung gegen die Polizei zu wettern und die Polizisten zu bedrohen. Außerdem beleidigte er die Beamten auf türkisch. Am Ende mussten die Polizisten den Mann mittels körperlicher Gewalt zu Boden bringen und ihm Handschließen anlegen. Seinen Rausch, er hatte rund 1,6 Promille intus, durfte er dann in einer Polizeizelle ausschlafen. Auf ihn wartet nun eine Anzeige wegen Beleidigung.

Heilbronn: Zwei Autos in Flammen - Zeugen gesucht Zwei brennende Autos in der Goethestraße in Heilbronn wurden in der Nacht zum Freitag, kurz nach Mitternacht gemeldet. Da zunächst nicht ausgeschlossen werden konnte, dass es sich um eine Brandstiftung handelte, wurde eine Sofortfahndung eingeleitet, an der sich 13 Streifen von verschiedenen Dienststellen beteiligten. Die ersten Ermittlungen ergaben, dass zunächst ein Mercedes zu brennen begann und von diesem die Flammen auf einen davor geparkten Seat übersprangen. Die Heilbronner Berufsfeuerwehr konnte die Brände zwar löschen, an beiden Autos entstand jedoch Totalschaden. Die Schadenshöhe wird auf rund 50.000 Euro geschätzt. Die Brandursache ist unklar. Möglich ist ein technischer Defekt an dem Mercedes, allerdings kann auch eine Brandstiftung nicht ausgeschlossen werden. Zeugen, die in dieser Nacht verdächtige Personen in der Goethestraße beobachtet haben oder sonstige Hinweise geben können, werden gebeten, sich mit der Kriminalpolizei Heilbronn, Telefon 07131 104-4444, in Verbindung zu setzen.

Heilbronn: Nach Unfall einfach weggefahren Recht dreist verhielt sich eine Unbekannte nach einem Unfall in Heilbronn am Donnerstagnachmittag. Die Frau fuhr kurz nach 14 Uhr mit ihrem PKW auf der Mannheimer Straße in Richtung Stadtmitte. In Höhe der Einfahrt des Parkhauses am Bollwerksturm wechselte sie den Fahrstreifen. Dabei streifte ihr Wagen den Mercedes Vito eines 60-Jährigen. Beide Beteiligte hielten an und redeten kurz miteinander. Als der Mercedesfahrer dann die Unfallstelle absicherte, stieg die Unfallverursacherin in ihren PKW und fuhr einfach weg. Von ihrem Auto ist nur bekannt, dass es sich um einen dunklen Kleinwagen handelt. Die Fahrerin ist etwa 20 Jahre alt. Ihre dunkelblonden Haare waren zu einem Zopf zusammengebunden. Da zum Unfallzeitpunkt reger Verkehr auf der Mannheimer Straße herrschte, hofft die Polizei auf Zeugen. Hinweise gehen an das Revier in Heilbronn, Telefon 07131 104-2500.

Brackenheim-Hausen: Ohne Führerschein, aber mit Alkohol Wegen mehreren Vergehen ermittelt die Lauffener Polizei derzeit gegen einen 31-Jährigen. Der Mann fuhr am frühen Freitagmorgen mit seinem PKW durch Hausen und wurde dort von einer Streife angehalten und kontrolliert. Die Beamten stellen fest, dass der Mann eineinhalb Promille Alkohol im Blut hatte und nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis ist. Außerdem konnte ermittelt werden, dass die am Auto angebrachten Kennzeichen nicht für dieses Fahrzeug ausgegeben wurden. Da der Mann keine nachvollziehbare Wohnadresse angeben konnte, wurde er zunächst in Gewahrsam genommen. Die Ermittlungen gegen ihn dauern an.

Gundelsheim: Zeugin sieht Unfallflucht Die Polizei sucht nach einer Unfallflucht in Gundelsheim am Donnerstagmorgen einen weißen Mercedes. Ein Unbekannter fuhr mit diesem Wagen kurz vor 8.30 Uhr offenbar recht rasant durch die Gartenstraße in Richtung Obergriesheimer Straße und blieb dabei mit einem Außenspiegel am Spiegel eines geparkten Audis hängen. Am Audi entstand Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro. Der Unfallverursacher fuhr einfach weiter, obwohl er den Aufprall bemerken hätte müssen. Die Zeugin sprach von einem lauten Knall, nach dem sogar Mitarbeiter einer Werkstatt auf die Straße liefen. Hinweise auf einen weißen Mercedes mit einem beschädigten Außenspiegel gehen an das Polizeirevier Neckarsulm, Telefon 07132 93710.

Neckarsulm: Jugendliche verletzen Frau Die nötige gute Kinderstube ließen vier Jugendliche am Donnerstagabend in Neckarsulm vermissen. Die vier etwa 17-Jährigen gingen auf dem linken Gehweg in der Binswanger Straße, in Höhe der evangelischen Kirche in Richtung Erlenbach. Eine 62-Jährige, die das Quartett überholen wollte, musste wegen der Gruppe beinahe auf die Fahrbahn ausweichen und sagte deshalb: "Wie kann man nur den ganzen Gehweg belagern". Dadurch fühlte sich offenbar mindestens einer der Jugendlichen provoziert. Die Frau wurde nämlich plötzlich von hinten stark geschubst. Durch den Stoß fiel sie um und prallte mit dem Gesicht auf den Boden. Dadurch benötigte sie etwas Zeit, um wieder klar denken und aufstehen zu können. Als sie dann wieder oben war, sah sie die Jungen in Richtung Stadtmitte rennen. Zu den Tatverdächtigen konnte sie nur sagen, dass es sich wahrscheinlich um drei Deutsche und einen eventuell türkischstämmigen jungen Mann handelte. Zwei seien etwas korpulenter als die beiden anderen. Alle trugen Rucksäcke. Die 62-Jährige erlitt Verletzungen im Gesicht und an einer Hand. Sie musste sich in ärztliche Behandlung begeben. Zeugen, die Hinweise auf die Jugendlichen geben können, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 07132 93710 beim Polizeirevier Neckarsulm zu melden.

Neckarsulm: Zeugin klärt Unfallflucht Dank einer aufmerksamen Zeugin konnte am Donnerstag eine Unfallflucht rasch geklärt werden. Eine 69-Jährige parkte am Vormittag ihren Jaguar auf dem Parkplatz eines Einkaufszentrums in der Neckarsulmer Rötelstraße. In der Zeit ihrer kurzen Abwesenheit stieß der Audi eines 87-Jährigen beim Ausparken gegen den PKW der Frau. An diesem entstand Sachschaden in Höhe von über 1.000 Euro. Der Unfallverursacher fuhr weg, ohne seine Personalien zu hinterlassen. Dank des notierten Kennzeichens war dessen Wagen und damit auch er leicht zu ermitteln.

Heilbronn: Radfahrer schwer verletzt

Mit schweren Kopfverletzungen musste am Donnerstagnachmittag ein Radfahrer nach einem Sturz in der Heilbronner Salzstraße ins Krankenhaus gefahren werden. Nach dem derzeitigen Stand der Ermittlungen stürzte der 68-Jährige ohne Fremdeinwirkung und trug keinen Schutzhelm.

