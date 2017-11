POL-HN: Gemeinsame Pressemitteilung der Staatsanwaltschaft Ellwangen und des Polizeipräsidiums Heilbronn vom 17.11.2017

Heilbronn (ots) - Bad Mergentheim: Zeugen nach Einbruch gesucht Nach einem Einbruch in ein Wohnhaus in der Kirchbergstraße in Bad Mergentheim sucht die Polizei nach Zeugen. Die Unbekannten drangen am Donnerstag im Zeitraum von 11.30 bis 22.30 Uhr gewaltsam durch ein Fenster in das Gebäude ein und entwendeten Schmuck und Bargeld. Personen, die Hinweise zu dem Vorfall oder den unbekannten Eindringlingen geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Bad Mergentheim, unter der Telefonnummer 07931 54990, zu melden. Für Rückfragen stehen wir Ihnen unter den Telefonnummern 07961/81-0 (Staatsanwaltschaft Ellwangen) und 07131/104-1010 (Pressestelle Polizeipräsidium) gerne zur Verfügung.

