POL-HN: Pressemitteilung des Polizeipräsidiums Heilbronn mit Berichten aus dem Neckar-Odenwald-Kreis

Heilbronn (ots) - Buchen-Hainstadt: Zapfwelle gestohlen

Auf eine Zapfwelle hatten es Diebe in der Zeit von 08. auf 09. November in der Hainsterbachstraße in Hainstadt abgesehen. Die Welle mit Sternprofil der Marke Walterscheid hat einen Wert von 600 Euro und war an einem Sichelmulchgerät angebracht, welches auf einem Grundstück neben der Straße stand. Das Polizeirevier Buchen sucht Zeugen des Diebstahls, welche sich unter Telefon 06281 9040 melden sollen.

Mosbach: Nach Unfall geflüchtet

Einen Sachschaden von ca. 1.000 EUR verursachte ein bislang Unbekannter am Mittwochabend mit seinem Fahrzeug. Eine 25-Jährige hatte ihren roten Hyundai gegen 18:00 Uhr in der Oberen Milbe in Neckarelz geparkt. Als sie etwa eine Stunde später zurückkehrte, stellte sie einen Streifschaden an der linken Seite der vorderen Stoßstange fest. Offenbar hatte ein anderes Fahrzeug, vermutlich beim Rangieren, den Hyundai gestreift und verließ danach unerkannt den Unfallort. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, sich unter der Telefonnummer 06261 8090 bei dem Polizeirevier Mosbach zu melden.

Mosbach: Auto beschädigt und geflüchtet

Ihren weißen Fiat 500 stellte eine Schülerin am Mittwochmorgen, gegen 8:00 Uhr, auf dem Parkplatz der Ludwig-Erhard-Schule in Mosbach ab. Als die 19-Jährige um 16:00 Uhr zu ihrem Auto zurückkehrte musste sie einen Schaden von ca. 750 EUR an der Stoßstange vorne links feststellen. Der noch unbekannte Unfallverursacher beging Unfallflucht. Wer Hinweise zu dem Unfall geben kann, wird gebeten, das Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu kontaktieren.

Mosbach: Diebstahl von Geldbeutel aus der Jackentasche

Ein bislang unbekannter Täter entwendete am Mittwoch, gegen 11:00 Uhr, den Geldbeutel einer 77-Jährigen. Die Seniorin begab sich am Morgen in einen Lebensmittel-Discounter in der Hauptstraße in Mosbach. Als sie an der Kasse ihren Einkauf bezahlen wollte bemerkte sie, dass sich ihr schwarzer Kunstledergeldbeutel nicht mehr in der Jackentasche befand. Eine auffälliges Anrempeln oder Ablenken hatte die Dame nicht bemerkt. Der entstandene Schaden beträgt ca.140EUR. Wer verdächtige Wahrnehmungen machen konnte, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Mosbach unter der Telefonnummer 06261 8090 zu melden.

